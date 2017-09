Selena Gomez se sometió a trasplante de riñón

“Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando si compartir esto con ustedes, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he querido compartir con ustedes”.

Así comienza el mensaje de Selena Gomez, quien publicó en la mañana de este jueves una foto en Instagram que ya tiene, al momento de escribir este artículo, 3,175,173 me gusta y 68.000 comentarios con solo tres horas de haberse publicado.

La persona que sale al lado de la cantante es una amiga cercana, quien considera sobre todo “una hermana”. Se trata de la actriz Francia Raisa, estadounidense de orígenes mexicanos y hondureños, quien le dio a su amiga uno de los mejores regalos que puede recibir alguien en la vida.

Puede leer: ¿Quiénes son las 10 personas que más dinero ganan en Instagram y cómo lo hacen?

En la foto ambas se miran y sonríen, están acostadas sobre las camillas, con bata y conectadas a una bolsa de suero. Se toman de la mano.

Ambas son amigas desde hace casi diez años y siempre se han mostrado muy cercanas. Francia interpretó algunos papeles pequeños en comedias y se hizo conocida por su aparición en Bring It On: All or Nothing donde hace el papel de una animadora latina. Pero la actriz no solo se ha dedicado a darles vida a personajes ficticios, también es abogada y tiene estudios en baile.

Le sugerimos: ¿Qué es el lupus?

“…Quiero agradecer públicamente a mi familia y al increíble equipo de médicos por todo lo que han hecho por mí antes y después de la cirugía. Y por último, no hay palabras para describir cómo puedo agradecer a mi amiga Francia Raisa. Ella me dio el regalo y sacrificio máximo donándome su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana. El lupus sigue siendo muy mal entendido, pero se están haciendo progresos”, escribió la cantante en el conmovedor mensaje, quien también publicó una fotografía de la cicatriz que le dejó la cirugía de trasplante.



Tomada del Instagram de Selena Gomez

En agosto de 2016 Selena Gomez publicó que se retiraría temporalmente de las cámaras y los escenarios por su enfermedad. Durante esta ausencia la cantante se recuperó satisfactoriamente de su enfermedad y de otros males que la acompañaban, como la depresión y la ansiedad. Apareció nuevamente a finales de 2016 en donde ofreció un discurso emotivo y reflexivo sobre lo que tuvo que pasar. Este regreso le trajo grandes logros como su contrato con la firma Coach y el lanzamiento de su disco Bad Liar que estrenó en mayo de este año.

Le recomendamos: La inesperada relación entre Selena Gomez y The Weeknd

A Selena se le ha visto muy activa los últimos días. Su aparición en la New York Fashion Week no pasó de agache, pues se notó que estaba disfrutando del evento principal de la moda en una de sus capitales. Además, se encuentra rodando una película con el reconocido director Woody Allen, una producción que protagonizará junto a Elle Fanning, Timothée Chalamet y Jude Law.