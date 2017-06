Con su nuevo álbum, Shakira quiso mostrar esa Colombia que no es la de Pablo Escobar

En el siglo XIX los conquistadores españoles solían creer que en Colombia se escondía una ciudad bañada en oro. Durante años buscaron aquella fortuna que residía aparentemente en la laguna de Guatavita. Pero nunca la encontraron. Este año Shakira encontró lo que parece ser su propio tesoro: un nuevo trabajo discográfico llamado El Dorado.

Después de una campaña de expectativa que se viralizó en las redes sociales, este viernes tuvo lugar el lanzamiento. En menos de 24 horas era el número uno en iTunes en más de 34 países. Su campaña de promoción se ha basado en el contacto con el público, por lo que sorprendió a sus fans con un concierto “pop up” en la ciudad de Miami, gratis y convocado por redes sociales. Cientos de fanáticos pudieron escuchar algunos de sus nuevos sencillos en vivo.

Por un buen tiempo Shakira dudó sobre si volvería a sacar un disco. Su profesión, que por años fue su prioridad, había pasado a un segundo plano con la llegada de sus hijos Milán y Sasha y luchaba por encontrar inspiración para crear un albúm que cumpliera con sus expectativas. “Pensé que nunca iba a volver a hacer música”, confesó en una entrevista con The New York Times. Decidió entonces tomarlo con calma, crear canción por canción sin una fecha límite e ir lanzando cada sencillo cuando estuviera satisfecha con el resultado.

Fue entonces cuando descubrió que la inspiración siempre había estado ahí, en sus raíces. La bicicleta fue el primer sencillo que lanzó y se convirtió rápidamente en un éxito. En su colaboración con Carlos Vives Shakira vio la oportunidad de mostrar a Colombia a través de sus propios ojos. “Quería presentar a Colombia como la veía, a través de mi infancia y no como mucha gente la imagina. No la Colombia de Pablo Escobar, que es el cliché con el que muchas personas que no están familiarizadas con nuestra realidad conocen”, le dijo al New York Times. Y lo logró. Con un video fresco y colorido que hoy tiene más de 914 millones de reproducciones en Youtube.

El sencillo, que fue lanzado por Youtube, le permitió conectarse de nuevo con sus fans y darse cuenta que podía construir su álbum con canciones que podía ir lanzando a medida que se sintiera satisfecha con ellas. En el último año lanzó tres sencillos más, Chantaje ft. Maluma, Deja Vu ft Prince Royce y Me enamoré. Utilizó las plataformas digitales para ir abonando el terreno para mostrarle al mundo su tesoro, su “dorado”.

“El dorado” está disponible para descarga en iTunes, Spotify, Amazon y Google Play. También para compra en físico en diferentes discotiendas del país.