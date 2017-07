Una oleada en Hollywood llamada Stephen King

Una nueva oleada de interés por las creaciones de Stephen King invadirá a Hollywood en lo que queda de este año. Sus obras son la base de seis producciones que se estrenarán a partir de agosto, casi la misma cantidad producidas desde 2010. Entre ellas están las esperadas adaptaciones de It, la novela del aterrador payaso publicada en 1986 (y llevada a la televisión); The mist, situada en su estado natal, Maine; y The Dark Tower, a la que el propio autor considera su obra maestra. Y a sus 69 años, el escritor se niega a salir del radar literario. El año pasado encabezó la lista de los best sellers de The New York Times con su novela ms reciente, End of Watch, y colaboró ??con su hijo Owen en un thriller de una prisión titulado Sleeping Beauties. El trabajo de King nunca ha perdido su esplendor, y los amantes de su obra afirman que la variedad y la creatividad de sus argumentos, sumadas a su capacidad de generar emociones fuertes, hacen del rey del horror el autor favorito de la industria del cine.