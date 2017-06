Steven Spielberg: reclutando en la pantalla chica

Para la cinta que está rodando, el director Steven Spielberg conformó un reparto que incluye lo mejor de la pantalla grande y lo mejor de la pantalla chica. Para The Papers escogió a Meryl Streep y a Tom Hanks para los papeles protagónicos, y los rodeó de talento como Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson), Matthew Rhys (The Americans), Alison Brie (Mad Men), Carrie Coon (Fargo, The Leftovers), Bob Odenkirk (Breaking Bad, Better Call Saul) y Jesse Plemons (Fargo). La cinta cuenta la historia de los periodistas Kay Graham y Ben Bradlee, quienes, tras una feroz lucha contra el gobierno estadounidense, lograron hacer públicos documentos clasificados y sensibles de la guerra de Vietnam. Se espera que la película esté en cartelera en diciembre de 2017, lo que marcará el estreno de temporada navideña para Spielberg y, posiblemente, varias nominaciones a los Premios Óscar en febrero de 2018.