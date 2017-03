Hanks y la vieja máquina

El dos veces ganador del premio Óscar Tom Hanks demuestra que su talento trasciende la pantalla grande. Lleva un tiempo alternando sus apariciones en producciones de Hollywood con la escritura y las letras, algo que demostró en 2014, cuando publicó un texto en la revista The New Yorker y sorprendió a más de uno, entre ellos a Sonny Mehta, editor en jefe de Knopf. Al año siguiente, Hanks comenzó a trabajar en Uncommon Type: Some Stories, libro que ya completó y saldrá a la venta en octubre. La obra comprende 17 historias que hablan de inmigrantes, actores, deportistas, millonarios, y, sobre todo, máquinas de escribir, una de las grandes pasiones del actor. No es la primera vez que Hanks realiza un proyecto que involucre esos clásicos, elegantes y ruidosos aparatos, pues en 2014 creó una aplicación que simula su sonido. Hanks duró dos años escribiendo entre hoteles, aviones, vacaciones, su casa y la oficina, y ahora verá su esfuerzo en las manos de los lectores.