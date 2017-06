El mundo cambió: un caballero entre primeras damas

Generalmente cuando la OTAN se reúne, la atención del mundo se centra en los jefes de Estado que asisten y sus conclusiones. Y aunque así fue, este año hubo un condimento adicional. Apesar de ser la primera visita oficial del presidente Donald Trump a Europa, las miradas se las robó otro hombre: Gauthier Destenay, el esposo del primer ministro de Luxemburgo.

Destenay, un arquitecto de 44 años, acompañó a Melania Trump y a Brigitte Trogneux en las actividades de la agenda para primeros cónyuges liderada por la Reina Matilde de Bélgica. La foto oficial de la cena en el Castillo real de Leaken se viralizó rápidamente en redes sociales por usuarios que la comparten como un símbolo de aceptación a la comunidad LGBTI.

Le puede interesar: “Como sea, me casaré contigo”: Macron a su profesora

Brigitte Trogneux , Melania Trump y Gauthier Destenay en el Museo Magritte, Mayo 25 del 2017. Foto: AP

No es la primera vez que la relación de Xavier Bettel y Gauthier Destenay es vista como un símbolo. En abril de este año el papa Francisco los recibió en el Vaticano en el marco del aniversario número 60 del Tratado de Roma. Dicho encuentro fue catalogado como un “mensaje poderoso de la posición del Vaticano sobre los derechos homosexuales” por la revista Forbes y aplaudido por organizaciones a favor de derechos gay.

Bettel y Destenay son pareja desde el 2010 y se casaron en el 2015 meses después de que se legalizara el matrimonio homesexual en Luxemburgo. Bettel, el único jefe de Estado abiertamente homosexual y el tercero en la historia del viejo continente, no habla mucho de su vida privada y se niega a asistir a los eventos a los que no es invitado con su pareja. Destenay siempre ha mantenido un bajo perfil y ha rechazado numerosas ofertas de los medios para entrevistarlo, se limita a cumplir con sus obligaciones de consorte del primer ministro de Luxemburgo, un cargo que aún no tiene nombre.