Una voz centenaria

Nadie lo ha hecho antes, y pocas lo lograrán. Para celebrar su cumpleaños número 100, la legendaria cantante Vera Lynn, conocida como la Novia de las Fuerzas Armadas, publicará un nuevo álbum con las melodías que acompañaron a las tropas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Producido por Decca Records, con una versión reorquestada que conserva el esplendor de la voz original, saldrá a la venta en Inglaterra el 17 de marzo e incluirá sus grandes éxitos, entre los que se destacan We’ll Meet Again y The White Cliffs of Dover. “Es verdaderamente muy gratificante que la gente todavía disfrute de estas canciones, de tantos años, y reviva las emociones de aquel tiempo”, dijo Vera a los medios. En 1979, Pink Floyd preguntó en la película The Wall si alguien todavía la recordaba. Y hoy, 38 años después, la respuesta es sí. La reina Isabel II la nombró dame en 1995 y este 18 de marzo se realizará un tributo en su honor en el teatro Palladium de Londres.