“No te metas con tus senos”:Victoria Beckham

Las cifras no mienten. Con el paso del tiempo la cirugía estética gana importancia y cada vez más mujeres jóvenes recurren a ella. Pero algunas estrellas que en el pasado la vieron como una opción ahora la rechazan.

Es el caso de la ex Spice Girl Victoria Beckham, de 42 años y madre de 4 hijos, quien por encargo de la revista Vogue UK escribió la carta que se enviaría a sí misma de 18 años. Entre varios puntos, manifiesta: “Te digo, no te metas con tus senos. Yo negué haberme operado por años, estúpidamente, como síntoma de mi inseguridad. Te digo, aprecia lo que tienes”, y añade: “Aprende a gozar de tus imperfecciones, deja que tu piel respire y usa menos maquillaje”. Beckham cierra su mensaje a sí misma y a millones de jóvenes mujeres para que no tomen por sentados los momentos lindos de la vida, pues se desvanecen muy pronto. Victoria se quitó sus implantes en 2014.