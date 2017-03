Vladdo, el nuevo Youtuber

El caricaturista y periodista colombiano lanza "Mejor dicho", una mezcla de opinión e información. "Yo no voy a decir cómo le doy de comer a mi gato, ni cómo me cepillo los dientes, ni cómo combino la ropa", promete.

El mismo Vladdo había mandado un texto escrito por él casi en tono de confesión en donde explicaba su nuevo proyecto. El texto empezaba: "Le cuento que me lanzo al mundo de los Youtubers..." una frase que generaba mucha expectativa frente a alguien que ha cautivado con sus silenciosos trazos.

Para ver las caricaturas de Vladdo

Pero luego Vladdo aclaraba en esa misiva que no sería un youtuber tradicional. "En mis videos no habrá disfraces, escenas intrépidas, imitación de personajes, sonidos animales ni voces de congresistas. Tampoco habrá pasteles en la cara de nadie ni entrevistas jocosas. Para todas esas cosas hay gente especializada, que lo hace con mucha habilidad", dice.

Así, el famoso creador de Aleida, se lanza a un mundo que muchos no terminan de entender. Semana.com lo entrevistó para que explique de qué se trata su nuevo proyecto ""Mejor dicho".

Semana.com: ¿Por qué ser Youtuber ahorita?

Vladdo: Si la gente ve mi canal se da cuenta que existe hace como 8 años. Y he puesto muchas cosas de temas muy variados y organizados sin ninguna lógica pero en lo único que me parezco a un YouTuber clásico es que uso YouTube. Por lo demás es un formato más estático, aunque es a dos cámaras y es, también un poquito más elaborado que algunos videos de YouTube. Sin embargo, la idea no es competir, ni compararme con ellos porque yo no voy a hacer nada distinto a opinar.

S: Entonces ¿para quiénes va dirigido "Mejor dicho"?

V: Es una audiencia muy de nicho. "Mejor dicho" va dirigido a personas que les interese mi trabajo. Los temas que voy a hablar son relacionados con política nacional e internacional. Voy a hablar de medio ambiente, elecciones, postverdad, corrupción, entre otros, que no son temas, por lo general, de cualquier YouTuber. Yo no voy a decir cómo le doy de comer a mi gato, ni cómo baño a mi perra, ni cómo me cepillo los dientes, ni cómo combino la ropa. Nada de esas cosas.

S: ¿Por qué no hacer una serie web en caricaturas?

V: No, porque aunque me gusta la ilustración, por supuesto, no he incursionado en la animación web y no tengo tiempo. Seguramente si tuviera tiempo y me dedicara lo podría hacer porque tengo la materia prima para trabajar las cosas gráficas pero de todas maneras en el programa van a estar mis ilustraciones y mis caricaturas que servirán de apoyo a lo que estaré hablando y algunas tendrán un poco de animación.

S: Vladdo, no es la primera vez que hace algo audiovisual porque ya ha tenido programa en televisión ¿Cuál será la diferencia radical de esos trabajos anteriores con "Mejor dicho"?

V: La idea es que sea un formato simple. No somnífero pero tampoco un show de YouYuber tradicional. Lo mío será una plataforma de opinión en donde trataré un tema que probablemente no es para la humanidad entera que entre cadenas gime sino para aquellos que sientan un gusto para la actualidad, un gusto por la política, un gusto por el periodismo de opinión y, por supuesto, un gusto por mi trabajo. Quiero hacerlo en esa onda de televisión sesentera un poco al modo de esa película "Good Night and good luck"; una película dirigida y actuada por George Clooney. Es un poco eso, la atmósfera de las redacciones de antes, en blanco y negro, con varias imperfecciones, claro, arregladas en edición en donde cabe ese aire retro. Se trata de apelar a ese lenguaje visual de antes para hablar de temas de ahora.

S: Entonces ¿no es un programa para millenials?

V:No me cierro a ninguna generación y no puedo hacerlo. Tengo una hija de 18 años que vio el video piloto y aunque no entendió mucho de que estaba hablando le pareció chévere. También lo vi con algunos adolescentes y también me expresaron que les parecía raro que fuera en blanco y negro pero me dijeron que era interesante. Aquí no se excluye a nadie pero es evidente que la gente más grande entenderá mejor y habrá algunos que se sientan atraídos por un poco del contexto que trataré de dar de los temas que vaya a tratar.

S: ¿Qué hace falta para salir al aire?

V: Nada, esto fue digamos la tirada a la piscina y habrá que hacer unos ajustes pero no es más. Lo más demorado fue encontrar el tono y el lenguaje porque ya llevo más de dos meses trabajando con juicio; en ese tiempo he mirado programas de los años 50, 60 y 70. He estado observando y repasando un noticiero de unos cinco o siete minutos donde le botaban a uno información de todo un poco que se llamaba "El mundo al instante". Entonces he podido repasar de todo un poco de todas esas propuestas que se hacían antes que a nosotros los grandes nos da un poco de nostalgía y a los más jovenes les parece llamativo y a otros les parecerá ladrillo porque yo no tengo ni la mejor voz, ni mucho menos. Pero lo que más me parece imoportante es el contenido y cuando las personas entiendan eso tal vez podamos llegar más personas.

S: La opinión en Colombia es un género mordaz ¿Cómo va a manejar eso para equilibrar entre un tono crítico e informativo?

V: Mira, una cosa que yo nunca hago es venderme como humorista. En ninguna de las cosas que hago, ni en los programas de televisión, ni en las columnas que escribo, ni en las caricaturas que hago, nunca pongo humor, siempre pongo opinión. La opinión es lo que me interesa y es lo que más me mueve. Los jóvenes cada vez más se interesan por opinar, por leer otras perspectivas de la realidad, de la información, de la realidad. Yo sí lanzo dardos y puedo ser irónico en algunas intervenciones y esa es la idea, sacar a la gente del confort y retarlos, no provocarlos pero sí hacerlos pensar un poquito.