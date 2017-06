Whitney, por partida doble

La vida de Whitney Houston, una de las voces más recordadas y queridas de los años ochenta y noventa, es el tema de dos cintas dedicadas a su mágico talento y a su trágica existencia que terminó tristemente en 2012. A finales de 2017 se estrena Can I Be Me, un documental dirigido por el británico Nick Broomfield, quien ya había abordado al ídolo del grunge, Kurt Cobain, y un par de casos de asesinos seriales. Según el realizador, “es un retrato amoroso de una persona que vivió una vida muy complicada”. Por otro lado, el director Kevin Macdonald, conocido por cintas como El último rey de Escocia, prepara un proyecto sobre Houston que, a diferencia de Can I Be Me, cuenta con el apoyo de la familia de la artista, lo cual le significó acceso ilimitado a materiales nunca vistos por la audiencia. El hecho revive el debate sobre qué tan fieles a la difícil realidad pueden llegar a ser las cintas autorizadas, y qué tan profundo pueden llegar las no autorizadas.