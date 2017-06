Woodstock: patrimonio eterno

El Woodstock Music & Art Fair, conocido como el festival de Woodstock, realizado entre el 15 y 17 de agosto de 1969, marcó el punto más simbólico de la cultura hippie y sus ideales de paz y amor. Al evento asistieron más de 500.000 personas y quedó registrado en la memoria de millones como uno de los conciertos más increíbles de la historia, gracias a las presentaciones de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joan Baez, Santana y Joe Cocker entre muchos otros. La semana pasada, casi 50 años después de su realización, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, reveló que el terreno en el que se llevó a cabo ahora hace parte del registro de lugares históricos de Estados Unidos. Él justificó la decisión asegurando que el festival “marcó un momento bisagra tanto en la historia de Nueva York como en la del mundo entero”. En consecuencia, The Bethel Woods Center for the Arts, un centro que abrió sus puertas en 2006 para preservar la memoria del festival, ubicado a 150 kilómetros de la Gran Manzana, es más histórico que nunca.