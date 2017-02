Así brillaron las estrellas en la noche de los Óscar

Emma Stone brilló por su vestido dorado firmado por el diseñador Riccardo Tisci, quien se despide con esta creación de Givenchy por la puerta grande (Photo by Matt Sayles/Invision/AP)

Barry Jenkins pasó de la tristeza a la alegría en un segundo. El director de Luz de Luna se llevó el codiciado premio a mejor película (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Gran elección de Ryan Gosling al usar esa camisa con chorreras con ese traje de Alessandro Michele firmado por Gucci (Photo by Al Powers/Invision/AP)

Damien Chazelle y Olivia Hamilton. El joven director a pesar de no llevarse el premio a mejor película, La La Land se llevó seis estatuillas (Photo by Matt Sayles/Invision/AP)

Jackie Chan saluda a Riz Ahmed, el actor chino llegó con dos pandas de peluche que tenían el logo de Unicef. El actor es embajador para la preservación de estos animales (Photo by Matt Sayles/Invision/AP)

Janelle Monae usó un hermoso vestido diseñado por el libanés Elise Saab (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Karl Lagerfeld fue el encargado del traje de Pharrell Williams de la casa Channel (Photo by Al Powers/Invision/AP)

Sting vistió un Brioni, el exvocalista de The Police interpretó The empty chair composició comparte con J. Ralph y que estuvo nominada a mejor canción original (Photo by Al Powers/Invision/AP)