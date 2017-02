La dura prueba de salud que enfrentó y superó Linda Palma

En noviembre del año pasado Linda Palma salió de la sección de entretenimiento de Noticias Caracol por una crisis de salud. En esa época se rumoró que estaba embarazada, que estaba en coma, que tenía la enfermedad de Stephen Hawking (Esclerosis lateral amiotrófica), e incluso se llegó a decir que estaba muerta.

Por más de diez años Palma ha tenido esclerosis múltiple, una enfermedad crónica del sistema nervioso central. Lesiona la vaina de mielina, el material que rodea y protege las células nerviosas. La lesión hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, lo cual puede producir síntomas como fatiga, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del habla, temblor, etc. Es una enfermedad más frecuente en población entre los 20 y 30 años, y afecta a aproximadamente 2,5 millones de personas en el mundo.

Palma ha logrado sobrellevar esta enfermedad con medicina. Sin embargo, el exceso de estrés y la falta de reposo hicieron que tuviera problemas graves de salud. “Pasé por muchas cosas. Tuve nistagmo, movimiento involuntario del nervio ocular. Tenía espasmos musculares. Tuve vértigo durante tres semanas y perdí toda la sensibilidad del lado derecho. No podía leer, no podía escribir, no podía hablar – imagínate, yo vivo de eso- no podía mantenerme en pie ni estar sentada si quiera”, relató Palma.

Hace poco cumplió cinco meses de incapacidad médica y está en terapias de fonoaudiología. Ha tenido que volver a aprender a hablar, a escribir y a caminar. “Pero ya estoy del otro lado, yo no me quiero quedar en el pobrecita, miren lo que me pasó. No, esas crisis le ayudan a uno a ser mejor”.

También se dijo que ella no volvería a los medios y que su enfermedad no la dejaría estar otra vez en televisión, una afirmación que Linda desmintió. “Yo llevo diez años con esta enfermedad y he hecho una excelente carrera con esto. Todos los éxitos que te tenido han sido con esta enfermedad. Hay que ser conscientes, conocer qué debes hacer y qué no, saber cómo cuidarte y seguir tu vida para no concentrarte en el problema”.

Desde que Linda Palma fue diagnosticada con esclerosis múltiple ha llevado un tratamiento fuerte de interferón beta, una inyección que se aplicaba durante tres días a la semana. Pero en esta primera crisis en diez años, la medicina no le funcionó y la junta de neurólogos determinó que le suministraran quimioterapias durante cinco días para regenerar el sistema inmune. Es la última medicina que les dan a los pacientes con esta enfermedad progresiva.

“De esta experiencia aprendí a soltar. Yo nunca me he creído el cuento de estrella ni he sido de egos, pero aprendí a soltar cosas, a ser más relajada. Me di cuenta de que tenía las prioridades desenfocadas. Fue un tiempo para preguntarme qué me hace feliz, qué me da felicidad, qué me da paz. Y son cosas básicas pero como uno se enfoca tanto en el trabajo las prioridades se desordenan. Recordé que lo primero es Dios y la familia”, dijo ella.

Palma también aseguró que en su recuperación fue clave “la fe en mi Dios católico. Es importante creer en algo. Y mis papás me demostraron por qué los papás son tan importantes porque estuvieron conmigo todo el tiempo, y mi novio Diego. Porque fue duro. Hay momentos en que te preguntas ‘¿será que sí saldré de esto?’. Y ellos me mostraron que el amor es lo más valioso.”

Por el momento Linda Palma está enfocada en su recuperación. Muchos medios también han afirmado que se va del país y que ha sido contratada por otras personas pero nada de eso es cierto. “Si alguien sabe qué viene para mi será pitonisa, porque ni yo sé qué viene… Estoy en el 95 % de mi recuperación pero quiero estar 100%, todavía me falta ese 5 %”.

Linda dijo que le encanta su trabajo, que le encanta la televisión, que le fascina presentar realitys porque siente que dan oportunidades a personas que de otra manera no serían conocidos nunca. Pero aún no sabe cuándo volverá a las pantallas de los colombianos.

Cree que es un buen momento para volver a la Universidad y retomar sus estudios de ciencia política: “Es algo que quiero cumplir por mí, para cerrar ese ciclo. Seguro tendré que repetir materias, y de pronto no quedaré en octavo semestre por el tiempo. Pero sé que voy a terminar mi carrera”.

El sueño más grande de la presentadora es tener una familia. Su novio, Diego Pulecio, vocalista de Don Tetto, y ella han conversado varias veces de matrimonio, “pero ajá, todavía no hay anillo. Creo que depende de eso”, dijo entre risas Palma con el acento barranquillero que también ha sido una de las cosas que ha recuperado en este tiempo.

Además de esto quisiera tener su propio programa de entrevistas en el que pueda conversar con personajes de la política y la cultura. “Sería combinar mis dos grandes amores; la televisión y la política”.

“Agradezco todo lo que soy. Todo lo que he vivido, lo bueno, lo malo. No cambiaría nada, ninguna experiencia de mi vida”, concluyó Palma de esta experiencia.

