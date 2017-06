“Que una mujer tenga sexo con varios hombres no significa que sea indecente”: Esperanza Gómez

Esta semana la reconocida actriz porno Esperanza Gómez lanzó Esperanza a fondo, su nueva serie web en la que estará hablando con varias mujeres sobre diferentes temas, que van desde el cuidado personal hasta las preguntas más íntimas y extrañas sobre la sexualidad. Esta producción de Sony Music Colombia estará disponible en el canal de YouTube de la actriz y se hará una entrega de un capítulo por semana.

Semana.com: ¿Por qué una serie para mujeres?

Esperanza Gómez: Mi público en un porcentaje muy alto está conformado por hombres, entonces pensamos en cómo hacer para llegarle a las mujeres. Nos dimos cuenta de que muchas quieren saber sobre sensualidad, sobre el cuidado, sobre cómo fortalecer ciertas partes del cuerpo. Queríamos que las mujeres también se sientan identificadas con lo que es Esperanza Gómez y no solamente con la pornografía.

Semana.com: ¿Quiénes son sus invitadas?

E.G.: No existe un libreto como tal. Simplemente se hace una convocatoria de las personas que quieren participar en los capítulos conmigo y llegan chicas de todas las edades, de 18 a 50 años. Hasta el momento todas tienen preguntas diferentes y la idea es responderles desde mi experiencia porque no soy sexóloga, no tengo ni idea de cómo abordar el tema desde la parte médica, pero sí desde la experiencia de la práctica. Y eso hace que ellas se sientan más libres y relajadas a la hora de hablar de sexo.

Semana.com: ¿Qué preguntas le han hecho?

E.G.: Me preguntan de todo; cómo satisfacer más a su pareja en el sexo, cómo hacer que los hombres y ellas mismas tengan un orgasmo más rápido, cómo disfrutar más de la sexualidad, cómo cuidarse la parte intima, cómo rasurarse para que la vagina no se irrite, cómo cuidarse la piel para que sea más suave…

Semana.com: ¿Va a hablar de machismo?

E.G.: Sí, porque somos una sociedad muy machista en la que se le permite todo al hombre pero no a la mujer. La idea es liberar la mente de la mujer para que aprenda a disfrutar de la sexualidad sin ninguna culpa; que viva una sexualidad responsable pero sin arrepentimientos. Las mujeres exigimos igualdad en muchos temas y por qué no exigir igualdad en la sexualidad. ¿Por qué un hombre puede tener sexo con 20 viejas y es un macho y nosotras nos acostamos con dos y somos putas? Con esta serie quiero quitarle ese complejo a la mujer, que dejen de pensar que la mujer debe tener sexo por amor y con su pareja estable. ¿Por qué si somos solteras o tenemos una relación abierta, como la que yo tengo, no tenemos sexo con otro hombre? ¿Por qué no estar felices de lo que estamos haciendo sin ninguna culpa?

Semana.com: Qué otros mensajes quisiera dejar a las mujeres con esta serie…

E.G.: Quisiera dejar claro que el hecho de que una mujer tenga sexo con varios hombres no significa que sea indecente. Que si usted está teniendo sexo sin cobrar un solo centavo eso no es prostitución; la prostituta cobra por tener sexo. Pero si se acuesta con alguien porque le gustó eso no es prostitución, es porque su cuerpo se lo pide. Que el sexo no es solo para procrear, eso es del siglo pasado, estamos en un momento en el que la mujer está tomando un poderío, y por qué no hacerlo desde la sexualidad femenina.

Semana.com: Muchas han intentado expresar su libertad sexual a través de las fotografías, pero luego terminan siendo objeto de bullying en las redes sociales, ¿cómo afrontar eso?

E.G.: El bullying siempre ha existido. Hoy en día es más fácil porque existen las redes sociales, pero cuando yo era adolescente igual existía. Uno debe tener un carácter suficiente para afrontar esas situaciones. Ahora, una persona menor de edad no debería poner fotos explícitas porque se puede prestar para pornografía infantil. Además, no tiene la madurez o la mentalidad para responder ante el bullying en esas situaciones. Por otro lado, los papás son los últimos en enterarse de esas situaciones, cuando ya las han extorsionado, maltratado y demás. Creo que esto se puede prevenir si los papás tienen un diálogo abierto con los hijos, y les hablan de sexualidad, del bullying y les ayudan a tener carácter.

Semana.com: Algunos asumieron que en dos momentos usted fue víctima del bullying y del abuso en las redes sociales cuando pasó lo de Uber y lo de la pasarela en Yopal. ¿Usted cómo lo tomó?

E.G.: Mirá que esas situaciones no me afectan para nada. Primero porque yo soy una actriz porno entonces estoy acostumbrada a ese tipo de lenguaje. Para mí no es un insulto que me digan ‘Esperanza, métete el dedo’, ‘Esperanza, qué rica estás’, eso hace parte de mi trabajo, para mí es un vocabulario normal. Esas personas que estaban allí no me estaban atacando. Por el contrario, eran fanáticos que me quieren de una manera completamente diferente al que pueden querer a una actriz convencional. A una actriz normal no le dicen ‘sácate una teta’ porque no lo da, pero yo hago eso en una cámara, entonces es algo natural. Me siento agradecida porque ese es mi público, y lo acepto y quiero tal cual es.

En cuanto al incidente en Yopal, donde desfilé en un evento erótico y varias personas se lanzaron a tocarme y besarme, pues es complicado hacer ese tipo de eventos porque la mayoría de personas ya tiene tragos en la cabeza, es gente que no está en control de su cuerpo, de su mente y tratar de manejar a una persona borracha es difícil. Y no tiene que ser un show erótico para que algo similar suceda, no es necesario salir semidesnuda para que se presente una pelea entre el público, en esos eventos no falta el borracho que se sube a la tarima para tocar a la artista. En cualquier escenario que haya un consumo de alcohol puede pasar este tipo de cosas.