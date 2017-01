¿Los 'chistes' de Sofía Vergara deberían detenerse?

La actriz colombiana, de 44 años, fue el motivo de risa y burlas en la ceremonia número 74 de los Globo de Oro cuando presentó a las hijas del actor Sylvester Stallone como las ‘Misses Golden Globes‘: “La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood tiene esta tradición anal… Uy perdón no quería decir anal, quería decir que tienen esta tradición de ano... Tienen esta tradición que hacen todos los años..."

En redes sociales muchos criticaron su ‘broma‘ ya que esto perpetuaba los estereotipos negativos sobre las mujeres latinoamericanas. Otros afirmaron que en realidad no se trató de un chiste, sino que a la actriz de Modern Family se le dificultó pronunciar la palabra ‘annual‘ (anual) en inglés.

"No es gracioso y no necesitas hacerlo Sofía Vergara. Te pedimos respeto para ti y para nosotros. Avergozada de ti", dijo una mujer en Twitter. "Deseo poder vivir en un mundo donde Sofía Vergara no necesite burlarse de sí misma constantemente para existir", escribió otro.

It‘s not funny and you don‘t need to do it @SofiaVergara. Demand respect, for you and us. Shame on you @goldenglobes- enough. — Frances Colón (@fcolonindc) 9 de enero de 2017

I wish we could live in a world where Sofia Vergara doesn‘t have to CONSTANTLY MOCK HERSELF IN ORDER TO EXIST — Phillip Picardi (@pfpicardi) 9 de enero de 2017

Es que no es la primera vez que la actriz se presta para permitir chistes sobre la incapacidad de los latinos para aprender un idioma. Se ha convertido en la mujer que promueve los estereotipos y que asegura "no estar avergonzada ni asustada de los estereotipos de las mujeres latinas", porque según ella, eso le permite tener más ofertas laborales. Por eso, se ha hecho parte de chistes que muchos consideran sexistas y racistas.

Su actuación por su puesto no sería bien recibida en un escenario donde los discursos giraban en torno a la defensa del respeto y de la igualdad. Empezando por la gran homenajeada de la noche Meryl Streep quien destacó que Hollywood no sería nada sin personas que provienen de diversas partes del mundo, y quien además lamentó que Estados Unidos fuera gobernado por una persona (Donald Trump) que legitima la humillación y discriminación.

At tonight‘s #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 de enero de 2017

De hecho el diario The Washington Post aseguró: "En una noche en la que Tracee Ellis Ross se convirtió en la primera mujernegra en 34 años en ganar a la mejor actriz en una comedia de televisión, Vergara - la actriz mejor pagada de televisión cinco años consecutivos , según Forbes - se redujo a un estereotipo. De nuevo".

Después del su presentación en la ceremonia, que premia los mejores trabajos en cine y televisión, Sofía Vergara publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aclaraba que se trataba de una broma que estaba planeada con anterioridad.

"Aparezco muy solitaria entre bambalinas, pero la verdad es que estaba acabando de preparar mi broma sobre el ano, ¡¡¡jajajajja!!! Se trata de entretener al personal, ¿no?", escribió junto a una imagen en la que aparece de espaldas saliendo del escenario.

I look lonely back stage but I was just trying to come up with my an*s joke hahhahha!!!!#goldenglobes2017 #itsallaboutentertaining ??????? Una foto publicada por Sofia Vergara (@sofiavergara) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 6:24 PST

A ver que la broma no fue muy bien recibida Vergara publicó una frase de Marilyn Monroe para defenderse: "es absolutamente mejor ser divertido que ser absolutamente aburrido".

???????????????????? Una foto publicada por Sofia Vergara (@sofiavergara) el 9 de Ene de 2017 a la(s) 8:17 PST

La Toti ha sido nominada en cuatro ocasiones a los Globo de Oro por su trabajo en Modern Family, pero hasta la fecha no se ha llevado el trofeo. Se espera que en sus próximas presentaciones pueda acudir a chistes que sean un poco más originales y que no ofendan a personas de la comunidad a la que ella pertenece.