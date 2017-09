Las autoridades en Florida pidieron a las persona que no disparen al aire mientras el huracán Irma atraviesa el estado. En un tuit, la policía del condado Pasco pidió no disparar porque las balas “no harán retroceder a Irma y podría haber efectos colaterales muy peligrosos”.

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won‘t make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv