4:33 pm

|

Cuenta una anécdota más: “Antenoche una chica con capacidades especiales en el grupo que me dio la bienvenida a la Nunciatura habló que el núcleo de lo humano está en la vulnerabilidad, y a mí se me ocurrió preguntarle quién no era vulnerable, y me contestó: Dios, pero Dios quiso hacerse vulnerable, quiso salir a callejear con nosotros, quiso hacerse hombre en medio de una contradicción, de algo incomprensible”.