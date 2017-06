“Trump logró que al cambio climático le dieran gran importancia a nivel mundial"

La decisión de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo sobre el cambio climático de París le dio la vuelta al mundo y generó reacciones en los 195 países que firmaron el compromiso en 2015. Al ser uno de los principales productores de gases de efecto invernadero del mundo, la decisión del presidente Donald Trump plantea un nuevo desafío para este pacto global, que por primera vez había logrado que una gran cantidad de naciones se comprometieran con el medio ambiente. En entrevista con Semana.com, el exministro de ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, explica los alcances de la medida tomada por el magnate.

Semana.com: La noticia de la salida de Estados Unidos del acuerdo llamó la atención del mundo entero pero era una decisión cantada de acuerdo con lo que propueso en su campaña. ¿Por qué causó tanto revuelo esta decisión?

Manuel Rodríguez Becerra: Trump ha demostrado que no siempre lo que dice lo cumple. Por eso existía la esperanza de que podría mantenerse dentro del acuerdo, teniendo en cuenta el lobby a favor que tenía en su entorno con su hija Ivanka y el secretario de Estado. Entonces la percepción es que todavía había una pequeña esperanza de que no podría ocurrir.

Semana.com: ¿Qué tan grave es esta decisión?

M.R.B.: Es grave porque la gente se pudo dar cuenta de lo que puede hacer Trump.

Semana.com: El anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tuvo un papel clave para lograr el acuerdo. ¿Por qué Trump optó por llevarle la contraria?

M.R.B.: No hay que olvidar que Estados Unidos fue uno de los grandes arquitectos del acuerdo de París. En ese acuerdo de alguna manera expresaba bien lo que había que hacer y Obama logró incorporar a todos los países. Ahora, los republicanos siempre han sido escépticos del cambio climático y desde siempre manifestaron que su país no debía ratificar ningún acuerdo en el que su país se viera en desventaja.

Semana.com: Entonces la salida del acuerdo no fue un capricho de Trump, como se ha dicho en muchas ocasiones...

M.R.B.: Exacto. Trump solamente fue consecuente con el sentir del Partido Repúblicano, que en su mayoría niega el cambio climático, una situación partícular y gravísima pues la discusión pasó del plano científico al ideológico. De ese modo, no debe sorprender que Trump haya tomado este tipo de decisiones pues su política, aunque agresiva, es la que el Partido Repúblicano siempre ha profesado. Ahora, Trump no solo tomó esta decisión por un tema ideológico o porque “quitaba trabajos”, sino también pensando en los intereses económicos que respaldan a su Partido, como las empresas carboníferas.

Semana.com: ¿Qué implicaciones inmediatas tiene la salida de Estados Unidos del acuerdo?

M.R.B.: La decisión de Trump no es inmediata pues la salida toma cuatro años para hacerse completamente y esto es clave porque coincidiría con una nueva jornada electoral en Estados Unidos. Es decir, casi de manera indirecta, Trump logró que el tema medioambiental estuviera en la agenda política global y también consiguió que en un futuro cercano sea un tema electoral importante. Si hoy las protestas en Estados Unidos son por salud y educación, veremos que en cuatro años habrá manifestaciones a favor del cuidado del medio ambiente.

Semana.com: ¿Y en esos cuatro años Estados Unidos tendría que cumplir con las metas acordadas por Obama?

M.R.B.: No. La decisión de Trump implica que Estados Unidos no va estar en capacidad de cumplir con los acuerdos a los que se comprometió en 2015. Por otro lado, la salida completa solo se concretará si el gobierno de Trump o de otro candidato republicano es elegido en 2020. Si lo reeligen o queda como presidente otro republicano, ahí sí estarían muy lejos de cumplir las metas. Pero más allá de eso hay otro tema más grave.

Semana.com: ¿Cuál?

M.R.B.: Con el anuncio de la retirada, Estados Unidos no está obligado a cumplir con muchos de los compromisos que acordó. Uno de ellos es el de los compromisos financieros para que los países en desarrollo reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. De ese modo, eso me parece grave porque hay paises que tienen condicionado el cumplimiento de sus metas a una asistencia técnica y económica de Estados Unidos. Es ahí donde está el gran golpe.

Semana.com: La decisión fue muy criticada por varios sectores del país. ¿Marcará la decisión de Trump la forma en la que Estados Unidos enfrentará el cambio climático?

M.R.B.: Sí y no. Obviamente desde el poder central se frenarán los recursos para reducir los gases de efecto invernadero, pero eso no significa que todo el país lo vaya a hacer. Hay estados como California que han establecido políticas muy ambiciosas en materia de reducciones. Por otro lado, también hay muchas industrias que ya están alineados con la idea de la mitigación del cambio climático. Entonces no necesariamente que Trump haya tomado esa decisión significa que Estados Unidos se va a volver un gran contaminante. Porque ya muchos de los legisladores y políticos estadounidenses consideran que es mejor hacerlo desde ya o va a ser muy costoso en el futuro. Además, Estados Unidos no va a bajar la guardia en el tema de las energías renovables.

Semana.com: ¿La decisión de Trump afecta en algo a Colombia?

M.R.B.: No creo. De pronto en lo que puede afectar al país es que de aquí a 2030 nos pusimos una meta de reducir un 20% los gases de efecto invernadero y dijimos que sería de un 30% si había una ayuda financiera internacional. Con esta medida esto ya no pasaría.