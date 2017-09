Todos quieren “atrapar” a James Bond

Apple y Amazon su sumaron a los posibles compradores de los derechos de distribución de la franquicia del famoso espía británico James Bond (el agente 007), informó The Hollywood Reporter.



El interés de estos dos gigantes de la tecnología podría estar en utilizar esta famosa franquicia del espía inglés para reforzar sus respectivos negocios de streaming y contenido, ante el éxito de plataformas como Netflix.



Según la publicación, la franquicia de Bond valdría entre 2.000 y 5.000 millones de dólares (esto es entre 6 y 15 billones de pesos) y entre los competidores interesados estarían también los estudios Warner Bros de Time Warner, Sony, MGM, Universal Pictures de Comcast Corp y 20th Century Fox.



Sin embargo, el surgimiento de los gigantes digitales en la ‘batalla’ por el 007 demuestra el potencial de esta marca sin explotar pues más allá de la pantalla grande y los derechos cinematográficos pues podría prestarse para series, video juegos, cómics, merchandising, spin-offs, entre otras muchas posibilidades. Se dice, por ejemplo, que el acuerdo incluiría los derechos de streaming de todo el catálogo de la película de James Bond.



Con Amazon Studios, esta compañía ya está en el negocio de crear programas de televisión y películas como Manchester by the Sea, con la que logró dos premios Oscar. Y Apple también le estaría apuntando a los contenidos originales como lo muestra su reality show llamado Planet of the Apps.



Los derechos de distribución de Sony para las películas de James Bond finalizaron con el lanzamiento de la última entrada, Specter de 2015, la cual generó unos 880 millones de dólares en la taquilla global.



James Bond, creado por el escritor británico Ian Fleming, irrumpió en la pantalla grande en 1962 y van 24 películas. El agente 007 ha sido interpretado por Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y, en las últimas entregas, por el británico Daniel Craig, quien ya confirmó que participara en la próxima película que se estrenará en 2019.