Cinco noticias del mundo de esta semana

La capital del Reino Unido no descansa de ataques terroristas. La bomba de fabricación casera que estalló el viernes a las 8:20 a. m. en el metro de Londres, cerca de la estación de Parsons Green, recordó que ese tema no está resuelto. Aunque no hubo víctimas fatales, al cierre de esta edición 22 heridos se encontraban en los hospitales más cercanos al lugar. La Policía Metropolitana confirmó que se trataba de un “incidente terrorista”, y desplegó un equipo para encontrar a los culpables del ataque, y a sus mejores investigadores para recolectar las pruebas. Las reacciones no se han hecho esperar. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, escribió en su cuenta de Facebook que “Londres ha demostrado una y otra vez que nunca nos dejaremos intimidar o derrotar por el terrorismo”. De igual manera, la primera ministra, Theresa May, se reunió con el comité de emergencia y afirmó que Londres y sus alrededores “mantienen la alerta de terror máxima”. Aunque muchos líderes han manifestado su apoyo al Reino Unido, no todos los comentarios han sido bien recibidos. Así pasó con los tuits del presidente norteamericano, Donald Trump, quien minutos después del atentado dijo que los responsables eran “gente demente y enferma que estaba en la mira de Scotland Yard. ¡Hay que ser proactivos!”. El comentario se entendió como una crítica al trabajo de la Policía londinense, y rápidamente May lo reprendió en una declaración que dio a la BBC: “Nunca pensé que fuera útil para alguien especular con una investigación en curso”.

Rusia

Caballo de Troya siglo XXI

Unos gigantescos ejercicios militares tienen en ascuas a más de un país del continente europeo. En efecto, desde este jueves y hasta el 20 de septiembre, tropas rusas y bielorrusas invadirán el estado imaginario de Veishnoriya, en el marco de un gran ejercicio militar titulado Zapad-17. Las maniobras, que se llevarán a cabo en los territorios de las dos naciones, involucrarán a 12.700 soldados (7.200 bielorrusos y 5.500 rusos) según el Ministerio de Defensa de Moscú. Sin embargo, la Otan no cree en esas cifras. Según denuncias de Polonia y los Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) participarían 100.000 soldados. El secretario de la Otan, Jens Stoltenberg, afirmó que “haremos un monitoreo muy cuidadoso”, pues conforme con el Acuerdo de Viena, cualquier ejercicio que supere 13.000 militares debe admitir la participación de observadores internacionales. La desconfianza hacia este tipo de maniobras comenzó después de 2014, cuando el presidente Vladimir Putin autorizó ejercicios militares muy cerca de la frontera con Ucrania. Al parecer, el objetivo era camuflar el apoyo a separatistas ucranianos, que dio paso al proceso de anexión de Crimea. Ahora temen que tras el Zapad-17 un gran número de tropas rusas no regresen a su país y, por el contrario, se queden permanentemente en Bielorrusia, lo que significaría una amenaza para sus vecinos.



Corea del Norte

El régimen ladra

Las provocaciones de Corea del Norte no parecen tener fin. Por segunda vez en menos de un mes, Kim Jong-un lanzó un misil de mediano alcance que sobrevoló la isla japonesa de Hokkaido. Esta vez, el proyectil recorrió 3.700 kilómetros, lo que demuestra que Corea del Norte cada vez aumenta más su rango de alcance y confirma que puede cumplir su amenaza de impactar la isla estadounidense de Guam. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, pidió que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna de nuevo, pero las sanciones solo han logrado que Kim se vuelva más pendenciero: el misil del viernes demuestra su descontento con la prohibición de la ONU de importar textiles norcoreanos y de exportarle petróleo. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, principales blancos de las amenazas, deberán unir fuerzas para evitar que cada mes se lance un nuevo proyectil.



La Cifra

40 por ciento de las viviendas de la minoría musulmana de los rohinyá en Myanmar (Birmania) están deshabitadas. Naciones Unidas asegura que se trata de un caso de limpieza étnica cometido por las Fuerzas Militares.