Brasil le dice adiós a su portaaviones

Brasil jubilará su portaaviones, del que pocos en el mundo tenían noticia. Este país le compró el buque a Francia, que ya lo había usado durante 37 años, por 12 millones de dólares en 2000. Si bien al momento de su obtención fue toda una ganga, el São Paulo requirió arreglos adicionales por más de 100 millones de dólares entre 2005 y 2010. Las razones por las que los brasileños adquirieron un barco de esta magnitud no son claras, ya que sus amenazas marítimas no se comparan con las que acechan sus fronteras terrestres, porosas y difíciles de vigilar. Así, Brasil se despide de los altos costos de mantenimiento del buque, un gasto que muchos consideran innecesario para un país latinoamericano que no está en guerra.