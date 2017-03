Casa Blanca dice que la acusación de Trump de haber sido 'chuzado' por Obama no debía ser tomada literalmente

Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, dijo que la denuncia sin presentar pruebas hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que acusó a su antecesor, Barack Obama, de haber intervenido su teléfono, no era para ser tomada literalmente.

Spicer indicó que el mandatario se había referido en un sentido amplio a "la vigilancia y otras actividades" cuando hizo la denuncia en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, el 4 de marzo.

Trump acusó a Obama de intervenir sus teléfonos en octubre, durante la campaña presidencial, pero no presentó pruebas que respaldaran sus declaraciones.

Puede leer: Donald Trump acusa sin pruebas a Barack Obama de haber intervenido sus teléfonos

"¡Terrible! Acabo de enterarme de que Obama tenía mis ‘comunicaciones intervenidas‘ en la Torre Trump justo antes de la victoria. No se encontró nada. ¡Esto es McCarthyismo!", tuiteó Trump, citando la persecución a comunistas en EE.UU. liderada por el senador Joe McCarthy en los años 50.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!