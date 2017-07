Leopoldo López sale de la cárcel y ya está en su casa

Los tres años y cinco meses que el líder opositor venezolano completó en prisión terminaron este sábado en la madrugada. Leopoldo López, confirma el Tribunal Supremo de Venezuela, fue trasladado desde la cárcel de Ramo Verde a su casa, para que continúe allí su detención.

A través de un comunicado de prensa difundido a las 6:53 am el Tribunal Supremo de Justicia informó que el magistrado Mikel Moreno, de la Sala Penal, decidió conocer de oficio la causa contra el ciudadano Leopoldo López, en virtud de que existían serios señalamientos de irregularidades sobre la distribución del expediente a un Tribunal de Ejecución.



"Asimismo y en virtud de información recibida sobre la situación de salud del dirigente político, el magistrado ponente Maikel Moreno consideró ajustado a derecho otorgar una medida humanitaria a López, la cual se hizo efectiva este mismo viernes 7 de julio".

La noticia fue confirmada por el abogado Javier Cremades, que desde tempranas horas de este sábado informó del traslado. La medida de prisión domiciliaria coincide con los cuatro meses de intensas protestas civiles en Venezuela, las cuales cobran la vida de unas 89 personas, según lo reportan organizaciones que defienden los Derechos Humanos en Venezuela.

Leopoldo López está en su casa de Caracas con Lilian y sus hijos. Aún no es libre, sigue bajo arresto domiciliario. Le sacaron de madrugada.

Hoy Venezuela está un poco más cerca de recuperar su libertad. Leopoldo López sale de la cárcel https://t.co/NF49D12Tyi vía @el_pais

La salida de la cárcel de Leopoldo fortalece su liderazgo. Se produjo tras visita a su celda de la Canciller. Sin precio por parte de Leo

El abogado y su familia manifestaron que esta decisión demuestra la división y la desesperación que atraviesa Venezuela."Una muestra de debilidad de un régimen acorralado", dicen. López llevaba dos años incomunicado con su familia por ello celebraron en medio de lágrimas el regreso a su casa. "La llamada la recibí en la madrugada, me asusté, era de Lilian, me decía te voy a pasar Manuela (nieta) que te va a dar una noticia. Me pasó a Leopoldo que me dijo: Hola papá estoy en casa, estoy en mi casa, yo no lo podía creer", relató desde España el papá Leopoldo López Gil a la cadena NTN24.

La salida de Leopoldo López y su llegada a las 4:00 de la mañana a su casa, causó sorpresa. En redes sociales, María Corina Machado, exdiputada y también opositoria del regimen de Maduro calificó la medida como un gran paso y pidió que se proceda a soltar a todos los presos políticos. "La fuerza de calle y presión interna SI funciona!", indicó.

El dirigente opositor permanecía en prisión purgando una condena a casi 14 años de cárcel, por su supuesta responsabilidad por los hechos violentos que se produjeron en Caracas.La defensa alega que López fue condenado por motivos políticos y con pruebas "manipuladas", violando sus derechos procesales, y que la justicia está al servicio del gobierno.

La ONG Foro Penal asegura que, con las detenciones en la ola de protestas que empezó el 1 de abril subió de un centenar a 433 el número de "presos políticos", que el gobierno no reconoce sino que asegura que se trata de presos por actos de violencia.

A fines del año pasado, a instancias de la mediación internacional, el gobierno aceptó el acompañamiento del Vaticano y liberó a varios activistas detenidos, pero de bajo perfil.

López fue visitado en varias ocasiones por el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, la última vez el pasado 4 de junio, cuando también asistió la entonces canciller Delcy Rodríguez y el dirigente chavista Jorge Rodríguez -hermano de la ministra-.

En ese entonces, López llamó a los venezolanos a continuar protestando en las calles y su esposa negó que se estuviera negociando una medida de casa por cárcel a cambio de la desactivación de las manifestaciones.

"Leopoldo jamás va a negociar su libertad, primero está la libertad de todo un país. No se trata de la libertad de un hombre, sino de toda Venezuela", manifestó Tintori en esa ocasión, una día después de la reunión.

A finales de junio, en un video difundido por su esposa en las redes sociales, López denunció a gritos que lo estaba siendo torturado en su celda de la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas.

Pero el gobierno lo desmintió mostrando fotografías -supuestamente de fecha actual- en las que lucía recibiendo alimentos enviados por su familia.

En abril pasado, unos 2.000 venezolanos se movilizaron hacia las cárceles donde estaban recluido López y otros opositores, para reclamar en las afueras su libertad y exigir elecciones generales.

