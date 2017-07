Cinco notas del mundo de esta semana

Terror en la Asamblea



Los actos de violencia de esta semana en la Asamblea venezolana confirman que en el país vecino avanza una crisis institucional severa. Un grupo de simpatizantes oficialistas irrumpieron en el Palacio Legislativo con piedras, palos y cuchillos. El saldo: 12 personas heridas, entre las cuales hay 5 diputados. Ese día, la sesión había comenzado con una intervención del vicepresidente Tareck El Aissami, quien invitó a los “excluidos” a que “visitaran el Parlamento”, lo cual puede ser entendido como una incitación directa a la agresión. El presidente Nicolás Maduro criticó el episodio, aunque afirmó, a pesar de las evidencias, que los hechos habían sido “extraños” y los calificó de ser “riñas de violencia”. Todo lo ocurrido esta semana es un síntoma del extremo nivel de polarización y debilidad democrática del país. Además, los ánimos están más caldeados por la consulta convocada por la oposición, la cual busca frenar el proceso constituyente de Maduro. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, consideró que la situación en Venezuela es tan grave, que es necesario hacer una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para ayudar a resolver la crisis actual.

Mentiroso e incontrolable



El presidente Donald Trump sigue siendo el centro de noticias polémicas. El diario The New York Times realizó un especial donde cuenta cada una de las mentiras del mandatario desde que hizo su juramento en enero. El ejercicio arrojó un dato preocupante: durante los primeros 40 días de su mandato Trump dijo al menos una mentira o un dato falso por día. Por otro lado, su batalla frontal contra la prensa no para. La semana pasada insultó la apariencia física de la periodista Mika Brzezinski, y esta semana reprodujo en su cuenta oficial de Twitter un video donde aparece golpeando a un hombre que tiene por cabeza el logo de la cadena de noticias CNN (foto). El video original fue hecho en el contexto de una presentación de lucha libre, pero fue modificado por un usuario del portal Reddit, administrado por republicanos a ultranza. Para varios analistas esos hechos, aparentemente aislados, forman parte de una estrategia del presidente para seguir minando la credibilidad de sus seguidores en la prensa independiente. Y coinciden en que no son ningún chiste.

Piñera II



El rey de la derecha en Chile sigue siendo Sebastián Piñera. Ganó con un amplio margen (58 por ciento) las elecciones internas del conglomerado opositor Chile Vamos. Además, logró convocar un número bastante alto de votantes a las urnas, pues si se compara con las internas de 2013, este año los conservadores tuvieron 600.000 electores más. Mientras la derecha celebra, la izquierda parece estar preocupada. El partido oficialista no se puso de acuerdo para presentar un candidato único, por lo que irán a las urnas el senador independiente Alejandro Guillier y la senadora democristiana Carolina Goic. El expresidente ya comenzó a organizar su estrategia para volver a la Casa de la Moneda, todo en medio de preguntas sobre el valor de su patrimonio e investigaciones por evasión de impuestos.

Esperanza aplazada



Las negociaciones para reunificar a Chipre colapsaron el viernes. Lo anunció António Guterres, secretario general de la ONU. Guterres, apesadumbrado, en una brevísima rueda de prensa en la cual informó que, después de una última y agitada sesión en Suiza, el acuerdo no llegó a buen puerto. El proceso buscaba unir a las dos comunidades del país, la turca y la griega, para que coexistieran en un Estado federal. El país se dividió en 1974, cuando Turquía decidió invadir el norte de la isla mediterránea, en respuesta a un intento de Grecia de anexar esa parte a su territorio. Desde entonces los esfuerzos de reunificación han sido muchos, pero todos fallidos. Dos de las razones de este fracaso son la falta de voluntad de los líderes turcos de retirar sus tropas y la dificultad de acordar una presidencia alternada. Por ahora el último muro de Europa seguirá en pie.

6.700



kilómetros puede recorrer el misil balístico intercontinental que Corea del Norte probó el pasado martes. Dicha distancia haría llegar un ataque lanzado desde el país asiático hasta Alaska, Estados Unidos.