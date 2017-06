Cinco noticias del mundo de esta semana

La destrucción de estatuas, figuras y monumentos dedicados al ideólogo de la “revolución bolivariana”, Hugo Chávez, mostró que el rechazo al régimen de Nicolás Maduro ha aumentado considerablemente en varias ciudades del país, incluso entre quienes admiraban al fallecido presidente. Aunque hasta hace poco la figura de Chávez todavía contaba con altos niveles de popularidad, un grupo de manifestantes que se enfrentaba con la Guardia Nacional en la ciudad de Barinas incendió la casa en la que nació “el comandante” como venganza por la muerte del estudiante Yorman Bervecia a manos de la Policía. Por si fuera poco, el disenso no solo está en las calles, sino que el poder judicial también empieza a rebelarse. Aunque el gobierno sostiene que estas manifestaciones son una maniobra de la extrema derecha para alterar el orden socialista en Venezuela, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, antes aliada de Chávez, contradijo a Maduro y denunció que las fuerzas de seguridad del Estado son las principales responsables de las violaciones de derechos humanos en la oleada de protestas del último mes y medio, que ha dejado 55 muertos y cientos de heridos.

Estados Unidos

Espíritu esclavista

El representante republicano del distrito 46 del estado de Missouri, Karl Oliver, causó revuelo con una incendiaria publicación en Facebook en la que afirmó que los responsables de remover la estatua del general Robert E. Lee en Nueva Orleans “deberían ser linchados”. A Oliver le llovieron críticas de demócratas y republicanos, especialmente por el pasado de Missouri, en donde el linchamiento era una práctica común para castigar a los esclavos negros. Adicionalmente, sus declaraciones pusieron sobre la mesa el debate sobre racismo en Estados Unidos, pues mientras en la mayoría de estados se impone la tendencia de remover o reubicar los monumentos que conmemoran a los ejércitos confederados proesclavitud que perdieron la guerra civil, algunos estadounidenses que se aferran al pasado consideran que estas medidas atentan contra la memoria histórica.

Brasil

Al borde del abismo

La ola más reciente de protestas contra el presidente Michel Temer tiene al gobierno brasileño contra las cuerdas. El mandatario, quien llegó al poder después de la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, está en el ojo del huracán por un testimonio de un diputado que lo implicó en un esquema de sobornos. Aunque Temer asegura que es inocente, 35.000 manifestantes salieron a las calles de las principales ciudades del país para reclamar su renuncia, mientras un grupo incendió el Ministerio de Agricultura en Brasilia y se enfrentó con la Policía. Como respuesta, el presidente envió a 1.500 miembros del Ejército para aplacar a los manifestantes, medida interpretada como una estrategia represiva para aferrarse al poder. Aunque el Congreso debe elegir a su sucesor si Temer renuncia, muchos no confían en las instituciones políticas y exigen que se realicen elecciones directas.

Filipinas

Trío dinámico

Con su visita a Moscú, el mandatario filipino, Rodrigo Duterte, quiere consolidar una alianza militar e ideológica para hacerle contrapeso a la hegemonía estadounidense. Así, Duterte aprovechó para halagar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, al llamarlo su “héroe favorito” y le hizo un guiño a China para que se una a Rusia y Filipinas en una batalla de “nosotros tres contra el mundo”. Igualmente, criticó la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de su país y reiteró que no quiere tener nada que ver con Washington. “Nunca he ido a su país, y cuando me invitaron a la posesión de Donald Trump, no acepté, porque tenía planeado visitar Rusia”, aseguró. Para colmo, según la filtración de una llamada telefónica entre Trump y Duterte el 29 de abril de este año, el presidente estadounidense le dijo al filipino que su país tiene dos submarinos nucleares en el área, con lo que le habría revelado valiosa información militar a un país hostil a la Casa Blanca.

La Cifra

1persona por segundo se desplazó forzosamente el año pasado, según un informe del Consejo para los Refugiados de Noruega. En total 31 millones tuvieron que dejar sus hogares en 2016 por cuenta de conflictos armados, violencia generalizada y desastres naturales.