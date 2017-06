Cinco noticias del mundo de esta semana

Oposición de doble vía



Si antes el presidente Nicolás Maduro afirmaba que la oposición a su régimen estaba infiltrada por la extrema derecha, hoy el mandatario enfrenta a importantes voces disidentes dentro de las filas del mismo chavismo. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, una mujer de confianza del difunto presidente Hugo Chávez, ahora busca frenar la asamblea constituyente que Maduro quiere usar para contrarrestar a sus opositores con la redacción de una nueva Carta Magna. Así, Ortega presentó un antejuicio de mérito contra los ocho magistrados que le dieron poderes dictatoriales a Maduro al disolver el Legislativo del país vecino. Además, aseguró que el Tribunal Supremo, que dominan aliados del mandatario, “ha sido un obstáculo para la paz del país y por esa razón yo he acudido a pedir la nulidad” de las elecciones de los magistrados de la constituyente que el mandatario convocó para el 30 de julio. Al mismo tiempo, la alianza opositora decidió apoyar el recurso legal de Ortega, y se presentó en el Tribunal a mostrarle apoyo a la funcionaria. Con ello, el gobierno del sucesor de Chávez enfrenta cada vez más obstáculos, pues las coincidencias entre las fuerzas de oposición de la Mesa de Unidad Democrática y miembros de su propio partido se vuelven evidentes.



Partido fatal



El tiroteo en un campo de béisbol en Virginia, en el que siete políticos republicanos quedaron heridos, advirtió los peligros de la polarización política en Estados Unidos. El atacante, James Hodgkinson de 66 años, subía publicaciones contra los republicanos, Donald Trump y los “superricos” a Facebook. Además, era seguidor del senador demócrata Bernie Sanders y tenía un historial de violencia doméstica. Sanders condenó los hechos y afirmó que “la violencia de cualquier tipo es inaceptable”. Por su parte, el presidente Trump visitó al representante Steve Scalise, quien resultó herido. El episodio genera preguntas sobre el control de armas, pues mientras los guardaespaldas de los senadores se defendían con pistolas de menor cuantía, Hodgkinson usó un rifle de largo alcance.



¿Califato sin califa?



El Ministerio de Defensa ruso anunció que investiga si sus Fuerzas Aéreas dieron de baja a Abu Bakr al Bagdadi, líder de Isis. Según esas declaraciones, este habría muerto en un bombardeo en la ciudad de Al Raqa el 28 de mayo. La última vez que se le vio en público fue en 2014, cuando dio un sermón en una mezquita en Mosul en el que se autoproclamó califa del Estado Islámico. Sin embargo, dados los falsos reportes sobre su muerte que han circulado los últimos años, algunos líderes militares estadounidenses e iraquíes se mostraron escépticos ante esa información. En todo caso, aunque Isis tiene una estructura militar descentralizada y no depende de un solo comandante, la muerte de Al Bagdadi sería un gran golpe simbólico para una organización debilitada y que todos los días pierde territorio.



El ‘Space’ británico



El incendio de la Grenfell Tower en Londres, que cobró la vida de por lo menos 30 personas y dejó a otras 78 con heridas graves, mostró que la negligencia y la regulación laxa en materia de construcción no son problemas exclusivos del tercer mundo. Los sobrevivientes denunciaron que varios residentes habían advertido sobre los riesgos del edificio, pero aseguraron que las autoridades hicieron caso omiso de las alertas. Igualmente, las fuerzas políticas también reaccionaron ante la tragedia. El laborista David Lammy afirmó que el incendio debe ser calificado como un “homicidio culposo corporativo”, y que hay que procesar judicialmente a quienes ignoraron las preocupaciones de los habitantes y no tomaron cartas en el asunto. Mientras tanto, se sospecha que el número de muertos puede aumentar a más de 100 cuando finalicen las operaciones de búsqueda.



4.000



vacas serán llevadas en avión a Doha para suplir la escasez de leche que ha causado el bloqueo diplomático y comercial contra Qatar, que lidera Arabia Saudita. Este será el vuelo de ganado más grande de la historia.