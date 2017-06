Cinco noticias internacionales de esta semana

Por orden de Putin

Un informe revelado por ‘The Washington Post’ probaría que el presidente ruso ordenó influir las elecciones de noviembre.



Al final de la semana, el diario The Washington Post volvió a ponerle candela al escándalo del Rusiagate al publicar un extenso reportaje con las declaraciones del ex secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson, en las que aseguró que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó directamente los ciberataques a las elecciones presidenciales de noviembre pasado. Aunque era un secreto a voces, Johnson confirmó que hackers rusos atacaron los sistemas informáticos electorales de 21 estados de su país, aunque aseguró que estas violaciones informáticas no influenciaron los resultados de los comicios. Igualmente, confirmó que la administración de Barack Obama estaba al tanto de las violaciones informáticas que orquestó el Kremlin, pero decidió no revelar información para no alterar el proceso democrático ni favorecer a uno u otro candidato. Trump se sumó a la polémica en su cuenta de Twitter, donde preguntó por qué el gobierno de su antecesor no detuvo a los rusos. Como respuesta, Johnson recordó que “uno de los candidatos alegaba que la elección estaría amañada de alguna forma, así que nos preocupaba que una declaración en ese momento pudiera afectar la integridad del proceso electoral”. Se refería a los reclamos del magnate durante la campaña, cuando aseguraba que las elecciones estaban arregladas en su contra. Así, aunque Rusia niega haber intervenido, Trump sigue contra las cuerdas por cuenta de las investigaciones por la influencia de Moscú.

Pierden por goleada



La derrota de Jon Ossoff ante la republicana Karen Hendel en la elección especial de Georgia dejó mal parado al Partido Demócrata. Estos comicios extraordinarios buscaban llenar los escaños de la Cámara que cuatro representantes republicanos liberaron para unirse al gabinete de Donald Trump. Dado que los demócratas ya habían perdido los tres asientos de Montana, Carolina del Sur y Kansas, apostaron el todo por el todo con la candidatura de Ossoff. En efecto, su campaña recaudó 24 millones de dólares, la candidatura a la Cámara más costosa de la historia. Con todo, los efectos políticos de su fracaso son aún más graves que las pérdidas económicas, pues estas elecciones especiales se veían como un termómetro antes de los comicios legislativos de 2018, en los que los demócratas deben incrementar su presencia en el Congreso si quieren hacerle contrapeso a las iniciativas de Trump.



Sombrero ‘antibrexit’



Aunque la reina Isabel II ha optado por permanecer neutral frente a asuntos políticos, el atuendo que usó en un discurso frente al Parlamento puede haber revelado su verdadera opinión sobre el retiro de Reino Unido de la Unión Europea. En efecto, la monarca causó revuelo al usar un sombrero azul adornado con flores de centro amarillo, sospechosamente similar a la bandera de la Unión, de estrellas amarillas sobre un fondo cerúleo. Su gesto no pasó desapercibido y muchos lo interpretaron como un guiño a los eurófilos británicos. Por su parte, los diplomáticos europeos aprovecharon la ocasión para avivar el debate, pues el presidente de la Comisión Europea, Guy Verhofstadt, publicó una foto de la reina en su cuenta de Twitter y afirmó que “claramente la Unión Europea todavía inspira a algunos en Reino Unido”.



El regreso de Cristina



Con el lanzamiento de su nuevo movimiento político, Unidad Ciudadana, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiere renacer de las cenizas para frenar al gobierno de su sucesor, el conservador Mauricio Macri. La exmandataria, que enfrenta investigaciones en su contra por escándalos de corrupción durante su gobierno, realizó un evento de inauguración en el que 40.000 de sus seguidores llenaron un estadio de fútbol en Avellaneda. En su regreso a la política, Fernández aseguró que pretende organizar a la sociedad en torno a su movimiento, pero dejó en duda si será candidata para las elecciones legislativas de 2019. En todo caso, Fernández se mostró dispuesta a liderar la oposición contra Macri, quien ha impulsado una serie de impopulares medidas de ajuste económico que han minado su popularidad tras derrotar al partido de la heredera peronista en la contienda electoral de 2015.