Concierto: Ariana Grande volvió a Manchester y cantó contra del terrorismo

“Manchester, no tengamos miedo”. Esas fueron las palabras con las que se dio inicio al gran concierto que encabezó Ariana Grande este domingo en la ciudad británica. “One Love” reunió a más de una docena de artistas dispuestos a donar sus ganancias a las víctimas del atentado terrorista del 23 de mayo. Más de 40.000 personas asistieron al evento en el que se recaudó más de 250.000 dólares

A pesar de los ataques terroristas que se dieron este sábado en la ciudad de Londres, el concierto se llevó a cabo con total normalidad. “Después de los eventos de anoche en Londres y los de Manchester hace solo dos semanas, sentimos la responsabilidad de honrar a aquellos que perdimos, fueron heridos o afectados. Planeamos honrarlos con coraje, valentía y desafiando el miedo” escribió el manager de la artista en su cuenta de Twitter, “Le pedimos a la fuerte ciudad de Manchester y al mundo que nos acompañe a hacer esta declaración para demostrar que el odio y el miedo jamás ganarán”.

The Guardian informó que un bus especial del Royal Manchester children’s hospital, donde todavía se recuperan algunas de las víctimas, llegó hasta el lugar para acomodar a algunos niños y sus familias en la sección designada para los sobrevivientes del ataque. El viernes habían recibido la visita sorpresa de Ariana Grande. "Ustedes son muy valientes, estoy muy orgullosa de ustedes" les dijo a las niñas mientras les entregaba los osos de peluche que les llevó de regalo.

Marcus Mumford, de Mumford and Sons, fue el primero en subir al escenario. Luego de un minuto de silencio por las víctimas, sonó el coro de su canción ‘Timshel’: “But you are not alone in this. And you are not alone in this. As brothers we will stand and we’ll hold your hand. Hold your hand” (“Pero no estás solo en esto. Y no estás solo en esto. Como hermanos estaremos y te tomaremos de la mano. Te tomaremos de la mano”)

Take That fue el siguiente en presentarse y recibió en el escenario a su ex integrante Robbie Williams, quien cantó su sencillo ‘Strong’ con un coro especial para el evento: “We’re strong, Manchester. We’re strong Manchester” . Lo siguió Pharell Williams, quien sorprendió al público con la versión de su sencillo ‘Happy’ que cantó junto a Miley Cyrus.

Tres minutos antes de las ocho de la noche apareció sobre el escenario Ariana Grande. “But the hard times are golden. Cause they all lead to better days. We‘re gonna be alright” (Los momentos difíciles son oro. Porque nos llevan a días mejores. Vamos a estar bien) cantó la norteamericana, que menos de dos semanas atrás había dejado la misma ciudad después de la tragedia que cobró 22 vidas y dejó más de 100 heridos.

Durante el resto del concierto, Grande compartió escenario con otros artistas, incluyendo a The Black Eyed Peas y Coldplay. También lo hizo con el coro del colegio Parrs Wood, que en días pasados había grabado una versión de su canción ‘My everything’ para reunir fondos para las víctimas que se viralizó en las redes sociales del Reino Unido. Entre presentaciones, la cantante anunció que luego de conocer a la madre de Olivia Campbell, una de las víctimas mortales, había cambiado el repertorio del concierto para honrar su memoria. “Olivia querría oír los éxitos, no querría verte llorar” fueron las palabras que hicieron que Grande y su equipo replantearan la presentación horas antes de salir al escenario.

“No seremos silenciados” anunció Katy Perry antes de comenzar su parte del show, para el que eligió sus éxitos ‘Roar’ y ‘Part Of Me’, “No es fácil siempre escoger el amor. Especialmente en momentos como puede ser la cosa más difícil de hacer, pero el amor conquista el miedo y vence el odio” le dijo al público entre canciones. Justin Bieber, uno de los más esperados de la noche, fue el siguiente y antes de tocar su éxito “Cold Water” le pidió al público que gritaran con él la palabra “amor”, por lo que por unos segundos lo único que se oía en el lugar era un coro inmenso de voces.

Luego de tres horas de presentaciones conmovedoras, el concierto terminó con Ariana Grande cantando “Somewhere over the rainbow” y se despidió entre lágrimas de los miles de seguidores que la ayudaron a levantar la voz frente al miedo y el odio que intentaron sembrar los actos de terrorismo.