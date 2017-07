Así será la consulta de "desobediencia" contra la Constituyente de Maduro

Tres Sí de cada venezolano son necesarios para que la oposición pueda demostrar que no están de acuerdo con la Asamblea Constituyente que ha propuesto Nicolás Maduro como la solución a los males de Venezuela. La boleta electoral de la consulta que ya tienen lista en los puntos soberanos que serán habilitados pretende ser la prueba que, bajo los ojos de observadores internacionales, ayuden a detener un proceso constituyente que a juicio de la oposición consolidaría "la dictadura de Maduro".

Desde que se aprobó en el Parlamento –de mayoría opositora- la convocatoria a un ‘plebiscito‘ fue atacada por el oficialismo. Califican la consulta de ilegal, porque la Constitución no contempla un proceso similar, y por tanto sería ineficaz, por lo que acudirán al Tribunal Supremo de Justicia para demandar su suspensión. Sin embargo, la oposición la tiene clara: ellos no esperan que la votación sea respaldada por el gobierno, quieren darle un golpe contundente al discurso que asegura que la Constituyente es necesaria y deseada por los venezolanos.

"Que el tribunal diga que no lo podemos hacer es una ratificación de que lo tenemos que hacer, es un acto de desobediencia civil", explicó a SEMANA Juan Caldera del Partido Primero Justicia.

Y es que aunque la consulta no tendrá el aval del poder electoral en Venezuela, sí seguirá algunas normas. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en su Comisión para los Venezolanos en el Exterior (Covenex), estandarizó el proceso para que sea igual dentro y fuera del país, incluso habrá manuales, actas y escarapelas de identificación. Ellos emitieron códigos de puntos soberanos, que es donde estarán habilitadas las mesas, y desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, o hasta que haya electores, se abrirán las urnas el 16 de julio para manifestar la "desobediencia al régimen".

Podrán votar todos los venezolanos mayores de edad, con cédula o pasaporte vigente o no. Esto quiere decir que irán los que tienen sus papeles en regla y los que no. “Esos listados no quedan registrados bajo ningún gobierno. Estamos en el análisis de qué vamos a hacer con esas listas en las que quedan registradas con su nombre y apellido las personas que votan luego de hacer el conteo. Ellas no van a ser entregadas a migración ni a la policía, porque no es nuestro objetivo delatar ni entregar a nadie”, explicó Alba Pereira, organizadora del punto soberano de Bucaramanga.

El registro de los votantes es necesario para evitar que haya fraude, además, cada punto soberano convocó a organizaciones independientes, empresarios y académicos para que vigilen la transparencia de la votación. En Venezuela se habilitarán 14.300 mesas en más de 2.000 puestos soberanos, mientras que en el exterior habrán más de 500 en 450 ciudades del mundo. (Consulte los puntos de la consulta en el exterior)

La oposición le apostará a reunir tanto apoyo como pueda tanto fuera de Venezuela como dentro. Lo hará con sus propios recursos. Los puntos soberanos deben conseguir el dinero necesario para la votación. Según cálculos de organizadores para que unas 2.000 personas acudan a las urnas se requiere una inversión de un millón de pesos, por ejemplo.

La otra votación

A pesar de las dificultades la consulta no parece tener marcha atrás y, como era de esperarse, el oficialismo quiere hacer contrapeso. El próximo domingo –el mismo día en que la oposición hará su votación- el poder electoral venezolano realizará un simulacro de los comicios de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro.

"El Consejo Nacional Electoral (CNE) desplegará 2.000 máquinas de votación el domingo 16 julio, en un simulacro para orientar a la ciudadanía sobre las formas de ejercer el derecho al voto", informó el CNE, acusado por la oposición de servir a Maduro.

“Ellos (oficialistas) en Venezuela lo van a hacer al mismo tiempo, eso es una manera de amedrentar porque van a sacar a la calle a todos sus secuaces asesinos y a la gente le va a dar miedo salir, pero es el momento de que el pueblo hable”, explicó Pereira. Como prevén lo que puede pasar, los opositores han recomendado a los venezolanos acudir a un punto de votación lejano al lugar donde viven.

Por su parte, Diosdado Cabello, líder chavista, criticó la consulta. "¿Qué plantea la derecha? Plantea una cosa que se llama plebiscito para supuestamente proteger la Constitución. Quieren engañar con un plebiscito, quienes no creen en la Constitución, quienes jamás han respetado la Constitución", dijo en un acto proselitista. "Ellos creen que nos van a meter miedo a nosotros (con la consulta del domingo)", agregó Diosdado.

Los puntos clave en Colombia

La migración de venezolanos a Colombia es masiva. Según el Gobierno colombiano y la Organización para las Migraciones de las Naciones Unidas, 153.443 personas que ingresaron como turistas extendieron su estadía en el país sin reportarlo, y aproximadamente 140.000 ingresaron de forma irregular. Las cifras crecen y se prevé que aumentará.

Por eso, la votación de la consulta en Colombia será representativa. Estos son algunos de los puntos que estarán en habilitados.

Bogotá

Bucaramanga

Medellín

Barranquilla

Cartagena

Cali

Cúcuta