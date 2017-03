Donald Trump acusa sin pruebas a Barack Obama de haber intervenido sus teléfonos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su antecesor, Barack Obama, de intervenir sus teléfonos en octubre, durante la campaña presidencial, pero no presentó pruebas que respaldaran sus dichos.

"¡Terrible! Acabo de enterarme de que Obama tenía mis ‘comunicaciones intervenidas‘ en la Torre Trump justo antes de la victoria. No se encontró nada. ¡Esto es McCarthyismo!", tuiteó este sábado Trump, citando la persecución a comunistas en EE.UU. liderada por el senador Joe McCarthy en los años 50.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!