Trump dice que los medios son el "enemigo del pueblo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aprovechó los micrófonos de la Conferencia anual de Acción Política Conservadora (CPAC) para atacar nuevamente a los medios de comunicación, a los que llamó "deshonestos", el "enemigo del pueblo" y divulgadores de "noticias falsas".

Eso no fue todo, arremetió contra la prensa por pensar que nunca ganaría las elecciones presidenciales de noviembre pasado y por mantener siempre como favorita de las encuestas a la candidata demócrata Hillary Clinton.

"Tenemos que luchar contra ellos. Los medios son muy inteligentes, muy astutos y deshonestos (...). Se enfadan cuando exponemos sus noticias falsas", indicó el presidente ante ese foro, el más importante del conservadurismo en EE.UU.

"Son las enemigas del pueblo porque no tienen fuentes. Simplemente las inventan cuando no las tienen", acusó el presidente.

Consulte: Trump estalla contra la prensa y niega contactos con Rusia en campaña

Un ‘jalón de orejas’

Donald Trump atacó este viernes a la Policía Federal estadounidense (FBI), al que acusa de ser incapaz de identificar a los agentes que informan a la prensa en el seno de ese organismo, algo inusual en un presidente.

"El FBI es totalmente incapaz de detener a los ‘filtradores‘ sobre la seguridad nacional, que desde hace tiempo se han extendido en nuestro gobierno. Ni siquiera pueden encontrar a los filtradores dentro del propio FBI. Se ha suministrado información clasificada a los medios, lo que podría tener un efecto devastador para Estados Unidos. ¡ENCUENTRENLOS AHORA!", escribió en dos tuits matinales.

La administración Trump está a la defensiva ante las acusaciones de mantener vínculos inapropiados con Rusia. Están en curso varias investigaciones sobre ese tema, entre ellas una del FBI. Salpicado por el caso, el primer asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, debió dimitir la semana pasada.

La mayoría de las acusaciones contra el presidente republicano y su entorno provienen de la prensa, que cita fuentes anónimas del gobierno.

Los tuits de Donald Trump tuvieron lugar en el mismo momento en el que la cadena de televisión CNN difundía un reportaje sobre el rechazo por el FBI a una demanda de la Casa Blanca: ésta quería que la Policía Federal negara públicamente las informaciones de artículos de prensa relativos a supuestas comunicaciones entre el equipo de Trump y eventuales espías rusos durante la campaña electoral del año pasado.

El presidente estadounidense ya había amenazado la semana pasada con "atrapar" a los responsables de las filtraciones a la prensa, tras las revelaciones de repetidos contactos entre su equipo de campaña y la inteligencia rusa.

El blindaje

Ante las constantes amenazas de Trump, la prensa cree que el presidente hará una ‘cacería de brujas’ para agarrar a los que filtran información. Por eso, ha aumentado el interés por la comunicación cifrada que ofrecen diferentes empresas.

Una de ellas es la plataforma SecureDrop, utilizada por una treintena de medios estadounidenses e internacionales. El software ofrece la posibilidad de comunicarse a través de servidores cifrados sin dejar rastros.

"El interés por SecureDrop explotó en los últimos dos meses", afirmó Trevor Timm, director ejecutivo de la fundación Freedom of the Press, creadora de este programa. Aseguró que "decenas" de medios de comunicación mostraron interés.

No hay que olvidar que la esta semana Trump, en su lucha por defender la verdad, terminó difundiendo una noticia falsa.

"Miren lo que está sucediendo en Alemania, miren lo que pasó anoche en Suecia, Suecia… es para no creérselo (…) Tienen problemas como nunca pensaron que fuera posible", dijo Trump a una multitud de simpatizantes en Florida, Estados Unidos.

Inmediatamente Suecia salió a desmentirlo y a defender la buena reputación que tienen en materia de seguridad. "No. No ha sucedido nada aquí en Suecia. No ha habido ningún ataque terrorista aquí. La principal noticia en este momento es acerca de Melfest", aseguró Emma, una bibliotecaria escolar.

Las acusaciones del magnate contra los medios de comunicación no han hecho sino despertar la suspicacia de los periodistas y avivar la lucha por la libertad de expresión.

Con información de agencias.