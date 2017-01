Lo que sí queda claro es que su ‘visión artística’ es mucho más homogénea que la de sus antecesores. La celebración del viernes empezó con artistas de menor nivel como el grupo de rock estadounidense 3 Doors Down, y los cantantes de country Toby Keith, Lee Greenwood y The Frontmen of Country. Ello contrasta con el recibimiento a Barack Obama en la Casa Blanca, en la que se presentaron artistas de talla mundial como Beyoncé, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, Sheryl Crow y hasta Shakira.