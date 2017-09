Donald Trump se enfrenta a estrellas del deporte de Estados Unidos

Donald Trump sabe cómo animar a su audiencia.

El viernes de noche, frente a 10.000 de sus seguidores en el estado sureño de Alabama, el presidente de Estados Unidos generó ovaciones entusiastas al criticar a Corea del Norte y a su excontrincante electoral Hillary Clinton.

Pero esta vez agregó un nuevo flanco: los deportistas de la Liga Profesional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) que protestan por asuntos sociales.

"¿No amarían que los dueños de uno de estos (equipos) de la NFL, al ver que alguien le falta el respeto a nuestra bandera, diga: ‘Saquen a ese hijo de p... de la cancha ahora mismo: está despedido‘?", opinó Trump.

El presidente estaba haciendo alusión a una serie de controversiales protestas iniciadas hace un año por el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick.



Colin Kaepernick, mariscal de campo de los 49ers, arrodillado durante el himno estadounidense en octubre pasado. Foto: Getty vía BBC

El jugador se quedaba sentado o arrodillado y se negaba a cantar el himno nacional en protesta por la discriminación sufrida por los afroestadounidenses en el país.

"Algún dueño va a hacerlo. Va a decir ‘ese hombre no está respetando nuestra bandera, está despedido‘. Ese dueño, no lo sabe, pero va a ser la persona más popular en este país", añadió el presidente el viernes y sus comentarios desataron diversas reacciones en su contra.

Durante los juegos del fin de semana, los jugadores de diversos equipos respondieron a las declaraciones de Trump con acciones de protesta generalizadas.

El sábado en la noche, Bruce Maxwell, del Oakland Athletics, fue el primer jugador de la NFL en arrodillarse durante el canto del himno de EE.UU.



Durante un juego de la NFL en Londres, algunos miembros de los Baltimore Ravens se arrodillaron en el estadio Wembley. Foto: BBC

El domingo, ni los Seattle Seahawks ni los Tennessee Titans se presentaron para cantar el himno antes de que empiece su encuentro.

El cantante del himno en el juego de ambos se arrodilló al final de la actuación, al igual que el cantante del partido de los Lions-Falcons, que también levantó uno de sus puños.

Horas después, los Pittsburgh Steelers hicieron lo mismo en Chicago.

Los jugadores de Chicago Bears y New England Patriots se quedaron unidos con los brazos entrelazados.

Durante un juego de la NFL en Londres, algunos miembros de los Jacksonville Jaguars y los Baltimore Ravens se arrodillaron en el estadio Wembley.

El dueño de los Jaguars, Shahid Khan, que donó US$1 millón a la campaña Trump, entró a la cancha para entrelazar los brazos con sus jugadores.

Fue una escena inusual, ya que rara vez los propietarios se unen a los deportistas en el campo.

Pero esta no es la única polémica protagonizada por Trump y estrellas deportivas estadounidenses en los últimos días.



"Kaepernick, nosotros no vamos a apoyar la razón por la que tú te sientas", se puede leer en un cartel que rechazaba la actitud del mariscal. Foto: BBC

Durante el fin de semana Trump continuó con el tema vía Twitter, incitando a los fanáticos de la NFL a no ir a los estadios.

"Si los fans de la NFL se niegan a ir a los partidos hasta que los jugadores dejen de faltarle el respeto a nuestra bandera y a nuestro país, verán que el cambio ocurre rápido. ¡Despedir o suspender!", escribió el domingo.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, emitió un comunicado diciendo que "comentarios divisorios como estos demuestran una desafortunada falta de respeto".

Por su parte, Jed York, CEO de los 49ers, hizo lo propio y afirmó: "Los comentarios insensibles y ofensivos hechos por el presidente se contradicen con lo que representa este gran país".

Hasta la madre de Kaepernick, Teresa, tuiteó en referencia al comentario de Trump en Alabama: "¡Supongo que eso me hace una p... orgullosa!".

Kaepernick lideró a los 49ers al Super Bowl de 2013, pero desde que protagonizó estas controversias, su participación fue decayendo hasta finalmente quedar sin equipo para la temporada 2017.

El sábado Trump le retiró la invitación a la Casa Blanca a los campeones vigentes de la Asociación Nacional de Básquetbol de Estados Unidos (NBA, por sus siglas en inglés), los Golden State Warriors.



Este año el base de los Golden State Warriors firmó el contrato más caro en la historia de la NBA. Foto: GETTY

La decisión del presidente, comunicada también vía Twitter, llegó luego de que una de las estrellas del equipo, Stephen Curry, anunciara que no iba a concurrir al evento.

El basquetbolista dijo que los Warriors podían "inspirar algún cambio" al negarse a visitar la casa del presidente.

"No creo que el no ir a la Casa Blanca vaya a mejorar todo milagrosamente, pero esta es mi oportunidad para hablar del tema", añadió.

Curry, elegido el mejor jugador de la liga en 2015 y 2016, dijo el viernes que quería demostrar que él y otros jugadores no apoyaban "las cosas que (Trump) dijo y las cosas que no ha dicho en los momentos correctos".

"No estamos intentando dividir y separar a este país", afirmó el base de los Warriors, quien pocas veces expresa opiniones políticas o sociales. "Estamos intentando unir a todos y hablar sobre el amor y la unidad y la igualdad".

En su tuit del sábado sobre los Warriors, Trump afirmó: "Ir a la Casa Blanca es considerado un gran honor para el equipo campeón. Stephen Curry está dudando, por lo tanto, ¡se retira la invitación!".

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!