El café de India atendido por mujeres víctimas de ataques con ácido

Geeta y Neetu son dos mujeres que hacen parte de la misma historia. El esposo de Geeta lanzó ácido sobre ella y sus dos hijas solo porque quería a un niño y no a dos niñas. La hermana menor de Geeta murió, y su esposo solo pagó cárcel durante dos meses. Neetu quedó ciega.

Desde que las dos empezaron a trabajar en Sheroes Hangout se quitaron el velo. Volvieron a mostrar su rostro, volvieron a sentir seguridad. Ahora ambas sueñan con convertirse en grandes chefs.

En Agra, una ciudad de India situada a orillas del rio Yamuna, queda este café localizado en el distrito de Impeypura -vecino del famoso Taj Mahal-, que ha sido reconocido en el mundo por tener la representación de cinco mujeres víctimas de ataques con ácido.

Aunque Sheroes Hangout podría verse como un café cualquiera que atiende a decenas de clientes por día y tiene una sala de lectura, su valor reside en que los visitantes tienen la oportunidad de compartir con estas mujeres. Allí se organizan debates, lanzamientos de libros, charlas sobre sensibilización social y conciertos.

La iniciativa nació en 2014 como una manifestación que buscaba reflexionar sobre los problemas más grandes a los que se enfrentaban las mujeres en los países del sur de Asia. Después lanzaron proyectos similares en ciudades como Lucknow y Udaipur. Se espera abrir un salón en Nueva Delhi con mujeres que aspiren a ser esteticistas. En una de las esquinas del lugar hay una biblioteca que destaca por las obras de Simone de Beuvoir y Germaine Geer.

"Los días de la ocultación han terminado, las cicatrices ahora se usan como símbolo de una batalla ganada, un símbolo de supervivencia", dice Rupa, una de las mujeres que trabaja en Sheroes Hangout. Era tímida, eso pensaron de ella sus compañeras cuando inició la campaña. El ataque hizo que dejara de creer en el amor y la familia. Pero aprendió a superar esta etapa, atrás quedó el ataque con ácido provocado por su madrastra.

Rupa ha cambiado. Hoy es una apasionada diseñadora de modas y además de trabajar en el café tiene su propia boutique donde muestra las prendas que ha creado.

Para Ritu, lo más difícil fue aceptar que la vida no volvería a ser igual. “Necesitamos aceptar nuestra existencia positivamente”, dice. Cuando tenía 17 años le lanzaron ácido en la cara, es la menor de una familia de cinco hermanos. Cree que el amor ayuda a rehabilitar y proporcionar oportunidades de trabajo a quienes reciben violencia de la sociedad.

Ritu se alejó de su familia y amigos. De su boca no salió ninguna palabra durante meses, y pasó noches sin dormir debido al dolor. El físico y el emocional. Antes del ataque era jugadora de voleibol del equipo estatal, está terminando la escuela y quiere regresar a las canchas.

"Usted quemó mi cara, pero no mi voluntad para vivir. No se puede tirar ácido en eso. Voy a luchar este caso en el tribunal, no sólo para mí, sino para otras chicas, por lo que no pierden su valor ante personas como usted", escribió Dolly en una carta a su atacante. Es la menor del grupo y está recaudando dinero para poder entrar a la facultad de medicina.

Sheroes Hangout espera difundir su mensaje por varias ciudades del mundo, varias personalidades importantes de la sociedad india han visitado el lugar: Vartika Singh, señorita India 2014; Dia Mirza, actriz y activista social, y Renuka Chowdhury secretaria principal del Ministerio de la mujer y la infancia de India.