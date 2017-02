Los peleas de Donald Trump con los billonarios del mundo

Dentro de los personajes del gabinete de Donald Trump con grandes fortunas están Wilbur Ross, secretario de comercio, con 2,5 billones de dólares; Betsy DeVos, secretaria de educación con 1,25 billones de dólares; Rex Tillerson, secretario de estado, con 90 millones de dólares y Steve Mnuchin con 300 millones de dólares, actual secretario del tesoro de Estados Unidos.

Al márgen de su círculo cercano, las relaciones de Trump con multimillonarios han estado en el foco de los debates públicos desde el primer día de su posesión. Es el caso de Bill Gates, dueño de el emporio tecnológico Microsoft y quien según Forbes es el más acaudalado del mundo con una fortuna de 75 billones de dólares. Gates ya se ha sentado a hablar con el presidente de los Estados Unidos y ambos están interesados en realizar planes para potenciar la innovación tecnológica en el país norteamericano.



Sin embargo, no todos los billonarios han estado de plácemes con el presidente de los Estados Unidos. Es el caso de Wang Jianlin, el hombre más rico de China con una fortuna de 31,5 billones de dólares y dueño de la cadena de cines AMC. Jianlin tuvo un reparos con el presidente norteamericano luego de que éste anunciara que quería sacar a Estados Unidos del Tratado Transpacífico, lo que crearía algunos obstáculos para las inversiones del magnate chino que suman 10.000 millones de dólares y cuya industria genera 20.000 empleos en Estados Unidos.

Además, el presidente de Estados Unidos también ha tenido conflictos con el Billonario Jeff Bezos, dueño de Amazon, poseedor de una fortuna de 45,2 billones de dólares. Donald Trump mencionó hace unos meses por su cuenta de Twitter que Bezos también era propietario del diario The Washington Post y que lo mantenía solo para que su empresa no tuviera que pagar impuestos tan altos.



Otro gran opositor de Donald Trump es Mark Zuckerberg, dueño de una fortuna estimada en 44,6 billones de dólares. El fundador de Facebook se ha manifestado abiertamente en contra de las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos. Por su parte, el cuarto hombre más rico del mundo, Carlos Slim, no le tiene miedo a la postura antiinmigrantes de Donald Trump y más de una vez se ha mostrado confiado de que México es un gran aliado de Estados Unidos por la cantidad de mano de obra que el país centroamericano genera para sus vecinos del norte. El mexicano, que posee una fortuna de 50 billones de dólares, ha explicado en varias ocasiones que no hay que ceder a las intimidaciones de Donal Trump, puesto que necesitará de muchos trabajadores si es que insiste en su idea de hacer que la economía crezca un 4%.



Aún falta ver cómo se terminan de configurar las políticas comerciales de Estados Unidos y si Trump no necesitará de la ayuda de tantos multimillonarios que, por sus posiciones de poder, le hacen un peso considerable a la economía de Estados Unidos.