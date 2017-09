El recorte de Trump a Colombia tambalea en el Senado gringo

La decisión del presidente Donald Trump de reducir los fondos para ayuda internacional sufrió un duro revés en el Senado norteamericano. Este jueves se aprobó un proyecto de ley que anuló los grandes recortes propuestos por el magnate a la ayuda externa y la diplomacia.

El texto que Trump había propuesto en mayo reducía el monto que Estados Unidos daría en materia de asistencia económica a diferentes países, entre ellos Colombia. Aunque en la propuesta del presidente en mayo el país se mantenía como uno de los grandes receptores de recursos, la reducción era considerable y preocupante en tiempos en los que el país se prepara para el posconflicto.

Pero con el proyecto aprobado en el Senado estadounidense el plan de Trump tambalea. El presupuesto de los legisladores plantea un fondo de US$51 mil millones para todo lo relacionado con el Departamento de Estado y operaciones extranjeras, US$11 mil millones por encima de la solicitud del Presidente Trump.

Puede leer: Paz Colombia con menos dólares que el Plan Colombia

Dentro de los beneficiados por esta decisión del Senado está Colombia, pues los fondos autorizados son exactamente los mismos del 2017, US$ 391 millones. Una cifra que en su momento fue récord en cuanto a la ayuda recibida por Estados Unidos en los últimos 17 años.

La propuesta fiscal de Trump para el 2018 buscaba que Colombia recibiera US$251,4 millones, es decir US$140 millones menos que lo previsto en la administración de Barack Obama (para el 2017), una cantidad muy inferior a la recibida por el país en los últimos dos años y la más baja en 20 años, desde 1998, cuando se recibieron US$116 millones, de acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Mientras que en 2016 la ayuda de Estados Unidos fue de US$299,4 millones que obtuvo en el 2016, en 2017 la ayuda llegó a una cifra récord y alcanzó un total de US$391 millones contemplados en el plan —ahora denominado— "Paz Colombia", para invertir en el posconflicto.

Sin embargo, aunque el Senado haya aprobado el proyecto de ley, esto no significa que los US$ 391 millones para Colombia estén garantizados. La propuesta debe continuar su trámite legislativo y deberá ser aprobada en la plenaria del Senado, y luego pasar a una comisión de conciliación en la Cámara de Representantes, que se encuentra también trabajando en su propio presupuesto, que incluyó unos US$ 335 millones para el país.

Le puede interesar: Trump se portó bien

Así, y a la espera de lo que acuerden Cámara y Senado lo claro es que el país continúa siendo un receptor privilegiado de Estados Unidos gracias al Plan Colombia, firmado durante las administraciones de Bill Clinton y Andrés Pastrana. Desde que arrancara el programa de cooperación en el 2000 y hasta el 2016, la ayuda recibida por Colombia ha sido de US$ 9.94 billones, según cifras de la WOLA.

Fuente: WOLA

Lo que sí queda claro después de los hechos es que el Congreso entiende la diplomacia y la cooperación internacional de una manera muy diferente a cómo la ve el presidente Trump. Entre otras cosas, el proyecto de ley aprobado por el Senado promete más de US$6.000 millones para la asistencia humanitaria —1.000 millones por encima de la propuesta de la administración—.

El Congreso norteamericano también propuso reponer los US$10 millones en fondos para la agencia de cambio climático de las Naciones Unidas, anulando la propuesta de Trump para terminar esa inversión. Y también, en una medida sorprendente, el comité aprobó una enmienda que anula las políticas de Trump que limitan la financiación y el acceso a la salud reproductiva de la mujer y la planificación familiar en el extranjero.