Theresa May, la gran afectada de los ataques terroristas en Reino Unido

Cuando la primera ministra británica Theresa May pidió realizar elecciones anticipadas su idea era afrontar con más fuerza las negociaciones de salida de la Unión Europea ante un Parlamento dividido. 50 días después el panorama ha cambiado, ahora la preocupación principal son los ataques terroristas que ha sufrido el Reino Unido. En menos de tres meses se han registrado tres atentados, dos de estos en campaña con un total de 35 muertos.

Su principal contrincante es el líder laborista Jeremy Corbyn, quien ha pedido la dimisión de May al sacar a relucir los recortes en la Policía que hizo cuando estaba al frente del Ministerio del Interior que, según Corbyn, habrían influido en los problemas de seguridad que tienen los británicos.

Las elecciones serán este 8 de junio y la reñida campaña la lideran los laboristas y los conservadores, atrás de ellos están los partidos Liberal Demócrata y el UKIP (Partido de la Independencia del Reino Unido). Semana.com habló con el analista internacional y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana sobre la situación.

Semana.com: Se acercan las elecciones en Reino Unido, ¿cómo ve el panorama?



Cristian Rojas: Incierto. En el momento en que Theresa May decidió convocar elecciones, todo parecía resuelto a favor de los conservadores, ahora no. Los ‘tories’ (conservadores) siguen teniendo una ventaja de 7 puntos sobre los laboristas, pero cuando se hizo el anuncio de nuevos comicios esa diferencia era del 18. Todavía pueden tener mayorías parlamentarias pero para eso tendrán que saber enfrentar los duros ataques de la oposición que parece tener la sartén por el mango.



Semana.com: May anunció las elecciones pensando en ganar y reafirmarse, ¿esta confianza jugó en su contra?



C. R.: No fue la confianza lo que jugó en su contra porque tenía razones suficientes para confiar. Lo que jugó en su contra fue un escenario no previsto, especialmente por la arremetida terrorista contra el Reino Unido. Lo que ha fallado es la forma de defender su gestión pero aún está a tiempo para hacerlo.



Semana.com: Hablemos de eso, ¿cómo han afectado los ataques terroristas las elecciones británicas?



C. R.: Han sido determinantes, es quizás el factor que mejor explica el declive conservador en las encuestas. May ha manejado bien el discurso, pero la gente quiere respuestas que se materialicen en más seguridad, y eso es difícil de probar cuando tras el atentado de Westminster viene uno peor -el del concierto en Manchester-, y antes de reponerse de ese la sociedad se ve bajo ataque de nuevo en Londres. Si muestra medidas contundentes y desaparecen los ataques, podrá mantenerse en el Gobierno. Es una tarea muy difícil cuando el terror lo siembran lobos solitarios con cuchillos o camiones, sin grandes organizaciones ni planes complejos.

Semana.com: ¿Al principio de la campaña May tenía un 20 por ciento a su favor, ahora se dice que es 1 por ciento, según Survation, hay una tendencia, ¿cree que se mantendrá?

C. R.: Nadie previó esa caída y de igual forma es difícil saber qué pasará con la opinión pública. Pienso que si logran detener los atentados y la gente relaciona ese éxito con las medidas del Gobierno conservador, podrán detener la caída e incluso revertir la tendencia. Lo primero es que May pueda quitarse de encima la acusación sobre la reducción del número de policías que habría empezado con su labor en el gabinete de David Cameron.



Semana.com: Precisamente Corbyn ha usado a su favor elementos como la reducción del número de policías que hizo May cuando era jefe del Ministerio del Interior…



C. R.: A Corbyn le basta que May sea débil porque lo que pierden los conservadores lo ganan los laboristas. Por eso, más que proponer respuestas idóneas a un fenómeno terrorista que nadie sabe cómo enfrentar, la estrategia conveniente es culpar a May desde antes de asumir como primera ministra.



Semana.com: Aún con pocas probabilidades de ganar, el Partido Liberal Demócrata con su candidato Tim Farron dijo que haría otro referéndum para que los ciudadanos decidieran si seguir con el brexit, ¿eso qué tan posible y conveniente es si llegara a pasar?



C. R.: No podrán hacerlo salvo que los laboristas tengan que hacer coalición con ellos para formar gobierno, y que en ese caso los liberales pongan como condición un nuevo referendo. Ese escenario es poco probable salvo que la tendencia desfavorable a May se mantenga.

Semana.com: ¿Podría Corbyn conducir también las negociaciones de salida de la UE? ¿Cuál sería la diferencia con May?



C. R.: May ha sido más dura frente a Bruselas. Aunque ella no era pro brexit inicialmente, a la cabeza del Gobierno se ha dedicado a defender el resultado en las urnas. No creo que Corbyn tenga una posición tan beligerante aunque tenga que respetar la decisión popular, pues en el partido conservador hay más euroescépticos que en el liberal. El mismo Cameron advirtió que la convocatoria a referendo se dio por la presión que tenía en su propio partido además del UKIP.



Semana.com: May ha propuesto descartar un referéndum sobre la independencia de Escocia hasta que terminen las negociaciones sobre el brexit. ¿Esto juega en su contra?



C. R.: No lo creo. De hecho defender la unidad del Reino Unido puede ser una medida que genere simpatías y que le permita mantener su imagen de Margaret Thatcher 2.0, una imagen que ha ido perdiendo. Ceder frente a los secesionistas escoceses sería lo peor que puede hacer en este momento.

Semana.com: ¿Cuál es el impacto en la Unión Europea de ganar los laboristas o los conservadores?



C. R.: Es improbable un retorno a la Unión Europea, el mismo Corbyn no se ha mostrado enemigo del brexit. La diferencia estaría en que los laboristas tiendan la mano a Bruselas y bajen el tono de la confrontación, no mucho más que eso.