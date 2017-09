¿Se acabará el mundo este sábado? Esto es lo que manifiestan los expertos

Usuarios de redes sociales han estado compartiendo un video cuyo nombre es ‘September 23, 2017: You Need to See This‘, publicado por la revista evangélica Unsealed. Allí se afirma que el fín del mundo tendrá lugar este sábado, 23 de septiembre de 2017; logrando que la profecía bíblica del rapto o arrebatamiento sea uno de los temas más trinados en Internet.



Lo que originó dicha inquietud fue la publicación de un libro por parte del investigador y teórico de la conspiración, David Meade, cuyo planteamiento se basa en la supuesta existencia del Planeta Nibiru o Planeta X, que chocaría contra la Tierra. La fecha surge por el cumplimiento de los 33 días posteriores al eclipse solar del pasado 21 de agosto. De acuerdo con David Meade, el número 33 representa un símbolo relevante en la astronomía y en la lógica numérica de las sagradas escrituras.

Le sugerimos: Frida, la niña que nunca existió bajo los escombros de una escuela en México



El investigador plantea la suposición de que a causa del eclipse solar del pasado 21 de agosto, surgieron ciertos cambios en el ecosistema produciendose las catástrofes naturales manifestadas en las últimas semanas. A causa de tales fenómenos presentados en diferentes países, se comenzó a especular que la tierra estaría próxima a caducar.



David Morrison ha salido a desmentir en años pasados las profecías del fin del mundo que implícan al supuesto Planeta X. Foto: NASA



A través de la publicación de su libro ‘Planeta X - La llegada de 2017‘, da orígen a un planeta cuyo nombre es Nibiru el cual se estrellaría contra la Tierra. Por su parte, la NASA ha salido a desmentirlo afirmando que todas estas teorías no tienen ningún soporte científico para apoyarlas. El científico principal del Instituto Virtual de Investigación de Exploración en NASA, David Morrison, ha asegurado en varias ocasiones que no existe el supuesto planeta Niburu o Planeta X, del que se cree chocaría con la Tierra, descartando toda probabilidad del episodio apocalíptico.