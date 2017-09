Trump busca al próximo presidente de la Reserva Federal

El mandato de la actual presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, termina el próximo mes de febrero. Sin embargo, son muy pocos analistas los que creen que será reelegida para un segundo periodo en el que se considera uno de los puestos más importantes para la economía global, dado que esta es la entidad encargada de fijar las condiciones de liquidez y el costo del crédito en el mundo.



Sin duda, un cargo fundamental para la estabilidad de los mercados financieros internacionales.



El hasta ahora el favorito para suceder a Yellen, Gary Cohn, expresidente de Goldman Sachs Group Inc y actual director del Consejo Económico Nacional, habría perdido sus posibilidades luego de que criticara públicamente a Trump después de los hechos violentos con fuerte carga racial sucedidos en Charlottesville, Virginia.



Por esto, la escogencia para el máximo puesto de la FED parece haberse complicado. Y si bien hay un nuevo favorito, el exgobernador de la FED, Kevin Warsh, hay nuevos contendientes. Según Bloomberg, entre los opcionados estarían el economista de la Universidad de Columbia, Glenn Hubbard; el profesor de la Universidad de Stanford, John Taylor; y el ex asesor económico del presidente George W. Bush, Lawrence Lindsey. En el abanico de aspirantes también estarían siendo considerados el exmáximo responsable de US Bancorp, Richard Davis, y John Allison, exmáximo responsable de BB&T Corp.



Warsh, el nuevo favorito, es reconocido por sus inclinaciones extremistas y su nominación no ha sido bien vista por algunos sectores. Por esto, David Lafferty, vicepresidente Senior y estratega de Mercado en Natixis Global Asset Management, afirma que el proceso de escogencia del nuevo presidente de la FED representa una difícil elección para Trump. Elegir a alguien mejor alineado con sus puntos de vista de política o elegir a alguien que traerá comodidad y confianza al mercado. Esa combinación de atributos podría producir un conjunto muy limitado de opciones.



Si bien, Trump tiene la posibilidad de cubrir cuatro de los siete puestos de gobernador de la FED, no lo ha hecho. Esto sorprende pues durante su campaña habló de “volver a tomar el control del Banco Central”, dijo Jaret Seiberg, analista de políticas en Washington para Cowen & Co. en una entrevista con Bloomberg.



El vicepresidente de la FED, Stanley Fischer, afirmó que el mes próximo renunciará a su cargo, un anuncio sorpresivo dado que le quedan nueve meses de gestión. La escogencia del presidente del Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos se ha convertido en otra muestra de la indecisión de Trump y de que se estaría quedando sin algunas fichas claves en su gabinete, lo cual le imprime gran inestabilidad a los mercados financieros.