EE. UU.: Congresista herido en tiroteo

Un importante legislador del partido Republicano, Steve Scalise, resultó herido este miércoles, así como varios funcionarios del Congreso estadounidense, en un tiroteo en Alexandria, en las afueras de Washington, poco antes de un juego de béisbol entre congresistas.

Scalise es actualmente el tercer legislador en importancia en la Cámara de Representantes, ya que es el responsable de garantizar la disciplina partidaria en la legislatura dentro de la mayoritaria bancada republicana.

Foto: AP

Como resultado de este episodio, todas las plenarias para votación que estaban previstas en la Cámara de Representantes fueron canceladas.

De acuerdo con la policía de Alexandria, varios legisladores, incluyendo el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, se preparaban para jugar al béisbol cuando un hombre aún no identificado comenzó a efectuar disparos con un arma larga.

Hombres del servicio de protección del Congreso y agentes que estaban en el lugar iniciaron la reacción. De acuerdo con informaciones de la policía, el desconocido que efectuó los disparos fue arrestado y "no representa una amenaza".

El comisario Michael Brown dijo en una improvisada conferencia de prensa que "cinco personas fueron trasladadas a un hospital" debido a sus heridas.

"Condición estable"

El legislador Ron DeSantis relató que se retiró antes del fin de la práctica y que en el estacionamiento un desconocido le preguntó sí había congresistas practicando, aunque no podría confirmar si se trató del hombre que efectuó los disparos.

A su vez, el legislador Mo Brooks narró que al inicio del tiroteo Scalise cayó a tierra y trató de arrastrarse hacia un costado para escapar de los disparos.

De acuerdo con sus auxiliares, Scalise se encuentra en "condición estable" en un hospital de Washington, e incluso antes de ser sometido a una operación llegó a comunicarse telefónicamente con su esposa.

En tanto, la red de televisión MSNBC reportó que dos de los heridos se encuentran en "situación crítica".

El comisario Brown dijo que agentes del FBI y especialistas de la policía del Congreso se encontraban en el lugar del incidente en busca de evidencias, al tiempo que agentes locales tomaban el testimonio de decenas de testigos.

De acuerdo con Brooks, hubo una escena caótica en el terreno. Según testimonios, el francotirador efectuó varios disparos desde uno de los costados del campo de juego.

"Yo estaba en el terreno y escuché ‘¡PAM!‘ Me dí vuelta y ví un fusil en uno de los costados. Entonces escuché otro ‘¡PAM!‘ y me dí cuenta que había un tirador. Fue cuando escuché a Steve (Scalise) gritar. Era un fusil automático", dijo Brooks.

Por lo menos dos agentes de seguridad también resultaron heridos.

El presidente Donald Trump dijo que Scalise, a quien llamó "un verdadero amigo y un patriota", había sido "gravemente herido" en el episodio, aunque señaló que se recuperaría plenamente, según escribió en su cuenta de Twitter.

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.