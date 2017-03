Cinco hechos del mundo esta semana

Adiós a las armas



El diario francés Le Monde afirma que el grupo separatista ETA (País Vasco y Libertad en euskera, el idioma de la región) entregará las armas el 8 de abril en Bayona, Francia. Esta organización creada en 1958 durante la dictadura de Franco buscaba independizar al país vasco, en la frontera entre España y Francia. El grupo, que tuvo su auge en los años ochenta, ya había anunciado en 2011 que abandonaría su actividad armada, cuando pidió un diálogo con los gobiernos francés y español que no prosperó. El gobierno galo ha dicho que no se opondrá al desarme, siempre y cuando ETA cumpla los protocolos legales de verificación. Por su parte Mariano Rajoy, el primer ministro español, reiteró que los etarras no recibirán concesión alguna a cambio de la entrega, mientras su ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó que no apoyará “la puesta en escena de una organización terrorista que ha sido vencida”. A lo largo de sus casi 40 años, ETA secuestró y asesinó a cientos de personas, incluyendo funcionarios, empresarios y ciudadanos de a pie. Aunque el armamento es obsoleto, y los operativos de la Policía han debilitado a la organización, este será un acto de gran valor simbólico.



Rousseff al banquillo



La destituida exmandataria Dilma Rousseff está de nuevo en el ojo del huracán. Marcelo Odebrecht, el expresidente de la constructora que entregó sobornos a varios gobiernos de América Latina, aseguró que Rousseff sabía que los fondos que el exmandatario Inácio Lula da Silva y el exministro Antonio Palocci recaudaron para su campaña venían de su empresa. Aunque la expresidenta niega haber recibido dineros irregulares, Odebrecht indicó que su compañía le entregó cerca de 48 millones de dólares a su campaña en 2014 como “pago” por algunas leyes que favorecieron contratos de la empresa. Para rematar, Michel Temer, el vicepresidente de Rousseff que hoy dirige Brasil, está siendo investigado por pedirle dinero a Odebrecht para financiar su partido político y podría perder su cargo.



Putin no perdona



Otro crítico del presidente ruso, Vladimir Putin, fue asesinado en condiciones sospechosas. Denis Voronenkov, un legislador que se oponía a las políticas de Putin contra Ucrania, había escapado a Kiev alegando que su vida estaba en peligro. Pocos meses después de su huida, un hombre le disparó dos veces a plena luz del día afuera del hotel donde se hospedaba y en presencia de su esposa. El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, calificó el ataque como un “acto de terrorismo de Estado por parte de Rusia”, mientras un vocero del Kremlin afirmó que estas acusaciones son “un invento”. Mientras tanto Putin recibió el viernes en la tarde en Moscú a la candidata presidencial francesa Marine Le Pen, quien representa a la extrema derecha y ha pedido que se retiren las sanciones que las Naciones Unidas le impusieron a Rusia por la anexión de Crimea. Dios los cría…



Tragedia climática



Los pronósticos indican que las lluvias pueden durar otras dos semanas, por lo que el fenómeno de El Niño costero no da tregua en Perú. Las fuertes lluvias y deslizamientos ya dejan 75 muertos, 263 heridos y 20 personas desaparecidas. Igualmente, las tormentas e inundaciones han afectado al menos a 500.000 personas en Lima, destruido 134.000 viviendas e inhabilitado 33 carreteras. Además las ciudades del norte han sido las más afectadas, por lo que se declaró un estado de emergencia en buena parte del territorio peruano. Según el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el fenómeno de El Niño costero es producto del calentamiento global, por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional para unirse y combatir este problema.



La cifra



180.000 personas han huido del oeste de Mosul desde que empezó la ofensiva del gobierno iraquí para recuperar la tercera ciudad más grande del país, hoy en manos de Isis.