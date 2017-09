Explosión en un vagón del metro de Londres deja heridos y es investigada como incidente "terrorista"

Al menos 22 pasajeros resultaron heridos este viernes en una explosión en un vagón del metro de Londres que se desplazaba por el suroeste de la capital británica.

Los servicios de emergencia, la policía y los paramédicos fueron llamados a eso de las 8:20 am (hora local) a la estación de Parsons Green, en el distrito de Fulham.

Scotland Yard (la policía metropolitana de Londres) investiga el hecho como un incidente "terrorista".

El comisionado asistente de Scotland Yard, Mark Rowley, declaró que se trató de un dispositivo explosivo improvisado y que se han abierto numerosas vías de investigación.

La BBC entiende que el dispositivo estaba conectado a un cronómetro para controlar su detonación.

Frank Gardner, periodista de la BBC especializado en temas de seguridad dijo que todo indica que el artefacto explosivo "estaba diseñado para matar y herir a un enorme número de personas".

Agregó que expertos en explosivos dicen que fue una "deflagración" antes que una detonación. Ésta última, de haber funcionado como estaba diseñada, "hubiera matado a todos alrededor".

Los organismos de seguridad dicen haber recopilado una gran cantidad de evidencia y en el momento se realiza una búsqueda intensa de los responsables.

Reacciones

La primera ministra británica, Theresa May, dijo en su cuenta oficial de Twitter: "Mis pensamientos están con los heridos en Parsons Green y con los servicios de emergencia que responden valientemente a este incidente terrorista".

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, declaró en un comunicado condenando el hecho que "Londres ha comprobado una y otra vez que nunca seremos intimidados o derrotados por el terrorismo".

También agradeció a los servicios de emergencia y urgió a los ciudadanos a mantener la calma y la vigilancia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó que quienes perpetraron el acto eran "personas enfermas y dementes".

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive!