"No hubo nada inaceptable o inapropiado en las conversaciones con el embajador ruso": Sessions

El Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, clasificó este martes ante el Seando como "espantosa y detestable" la idea de que él, como parte de la campaña electoral de Donald Trump en el pleito de 2016, participó de colusión con Rusia.

"La sugerencia de que participé de cualquier colusión, que no me dí cuenta de una colusión sobre el gobierno de Rusia (...) es una mentira espantosa y detestable", dijo Sessions durante una audiencia ante la comisión de inteligencia en el Senado. "No hubo nada inaceptable o inapropiado en las conversaciones con el embajador ruso", agregó.

Sessions es el funcionario de más alto nivel en prestar declaraciones ante esta comisión a raíz de la controversia sobre la eventual colusión de la campaña de Donald Trump con Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado.

Esta audiencia ocurre escasos días después del explosivo testimonio que Comey ofreció ante la misma comisión y que generó un terremoto político en la capital estadounidense.

Noticia en desarrollo...