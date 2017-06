Fiscal venezolana desconoce sentencia que le quita poderes y se los da al Defensor del Pueblo

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, anunció este miércoles que desconocerá las sentencias que han emitido "unos ilegítimos magistrados" del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pidió que esos fallos sean anulados y juró que defenderá la vigencia de la actual Constitución "hasta con la vida".



"Investida como estoy de autoridad y con fundamento en el artículo 333 de la Constitución yo pido el restablecimiento efectivo de esta Constitución y que estas sentencias sean anuladas pero en todo caso las desconocemos", afirmó la fiscal en una conferencia de prensa.



Con las sentencias se refiere a las que le otorgan facultades del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo y a las que tienen que ver con el respaldo a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que impulsa actualmente el presidente, Nicolás Maduro, para modificar la actual Carta Magna.

Indicó que "todo ciudadano investido o no de autoridad está en la obligación de colaborar con el restablecimiento" de la "efectiva vigencia" de la Constitución y reiteró que "no pueden unos ilegítimos magistrados y magistradas del TSJ" emitir sentencias.



"Por esa razón y con fundamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desconozco estas decisiones" dijo y anunció: "Quiero jurar hoy delante de ustedes, lo juro, defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida".



La fiscal ofreció estas declaraciones al reaccionar a la sentencia del TSJ difundida hoy en la que se indica que la Defensoría del Pueblo puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen en el Ministerio Público y solicitar la realización de análisis forenses, entre otras de sus atribuciones.

"Se han producido sentencias del TSJ que además de romper el orden constitucional, ya muy maltratado, le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos", dijo la funcionaria.



En este sentido, preguntó a los presentes: "¿Ustedes creen que puede haber una investigación penal seria e imparcial en los términos establecidos en esta sentencia?".



Comentó que quizá "se pretenda usar el derecho penal para vencer al enemigo" al no poder "vencer con votos" al hacer alusión a lo dicho ayer por el presidente, Nicolás Maduro, que advirtió de que el chavismo se iría "a las armas" para hacer lo que "no se pudo con los votos" de ser "destruida la revolución bolivariana".

Venezuela vive una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno desde el pasado 1 de abril que hasta hoy ha dejado 77 muertos, cientos de heridos y detenidos.

*Con información de EFE