Unos Grammy antiTrump

Adele y Beyonce feron las protagonistas de los premios Grammy, el más importante de la industria de la música, que este año estuvo bien condimentado con discursos políticos contra el presidente Donald Trump.

Después de la presentación del Hello de Adele, que abrió el espectáculo, y un monólogo rapeado de James Corden con toque anti-Trump, Jennifer López entró a presentar la primera categoría: Mejor Artista Nuevo.

"En este punto de la historia, nuestras voces necesitan ser escuchadas más que nunca", dijo la artista pop. "No hay tiempo para la desesperación, no hay lugar para la autocompasión, no hay necesidad de silencio ni lugar para el miedo. Nosotros hacemos el lenguaje. Así es como sanan las civilizaciones", expresó.

"¡No normalicemos el odio!", gritó por su parte Katy Perry al presentar su esperado nuevo sencillo Chained to the Rhythm.

Antes de la gala, en una ceremonia previa en la que se repartieron la mayoría de los premios, incluidos los latinos, Jesse&Joy, el popular dúo mexicano- estadounidense, también dio un grito a favor de los inmigrantes y los latinos.

"Muy orgullosos de ser mexicano-americanos. Esto va para todos los hispanos allá afuera, en este país, a cada grupo minoritario, estamos con ustedes", dijo Joy en inglés al recibir el premio a Mejor Álbum Pop Latino con Un besito más.

La divas

Adele se llevó este domingo el Grammy a Mejor Grabación del Año con Hello, la exitosa balada que marcó el regreso triunfante de la cantante británica.



El premio de Mejor Grabación reconoce a todos los involucrados en el proceso, incluido el intérprete, el compositor y los productores. Adele se impuso por encima de Beyoncé, que competía con su hip-hop Formation.



"Mi sueño, mi sueño y mi ídolo es Queen B y yo te adoro, mueves mi alma cada día, y lo has hecho por cerca de 17 años. Te adoro y quiero que seas mi mami", dijo a Beyoncé al aceptar el premio.

Es la segunda vez que Adele gana "Grabación del Año" después de obtenerlo por Rolling in the Deep en 2012.



Hello fue el primer single del álbum 25, la continuación a su exitoso disco 21, y demostró que la artista regresó con el mismo poderío comercial.



Con Hello, Adele optó por mantener su fórmula ganadora de baladas románticas, cantando con tristeza sobre sus intentos fallidos de contactar a una persona por teléfono para pedirle disculpas.

Recordando a George Michael

Fue Adele la que abrió el homenaje al fallecido George Michael con Fast Love, en dos intentos.



Cuando tenía menos de un minutos cantando mandó a parar y pidió comenzar de nuevo.



"Sé que es televisión en vivo, lo siento, pero no puedo repetir lo del año pasado", expresó en medio de aplausos en referencia a su interpretación en la edición anterior de los premios, cuando su voz se escuchó desafinada por un problema técnico.



Al volver a comenzar fue impecable y cantó con imágenes del cantante fallecido súbitamente el 25 de diciembre pasado.



Pero no sólo fue Adele. El micrófono de James Hetfield, el vocalista de Metallica falló en la actuación que compartió la legendaria banda con Lady Gaga, que se transfiguró en estrella de rock en medio de un escenario en llamas y terminó lanzándose al público.



Un tributo a Prince por Bruno Mars está previsto más adelante en la ceremonia, mientras que la Academia se reconcilió con David Bowie al darle a su último disco, Blackstar, los cinco gramófonos a los que fue nominado.



El artista lanzó Blackstar cuando cumplió 69 años, dos días antes de morir de un cáncer que nunca hizo público.