¿De verdad el papa dijo que es mejor ser ateo que un católico hipócrita?

Las palabras que salen de la boca del papa Francisco tienen resonancia, no es un secreto que es un líder con gran carisma que ha logrado conmover a creyentes y no creyentes. Incluso en algunas ocasiones se ha referido al ateísmo: “Lo importante para quien no cree en Dios está en obedecer a su conciencia”.

Pero esta vez una frase lapidaria empezó a rondar por titulares de medios de comunicación y redes sociales: “Mejor ser ateo que un católico hipócrita”. Supuestamente era una opinión del pontífice.

Las palabras fueron extraídas de la homilía que pronunció en la Casa Santa Marta el pasado jueves. El Papa se refería a la doble vida que llevaban algunos católicos mientras hablaba del escándalo como forma de destrucción.

“Pero, ¿qué cosa es el escándalo? El escándalo es decir una cosa y hacer otra; es la doble vida, la doble vida. La doble en todo: yo soy muy católico, yo voy siempre a misa, pertenezco a esta asociación y a esta otra; pero mi vida no es cristiana, no pago lo justo a mis empleados, exploto a la gente, soy sucio en los negocios, hago blanqueo de dinero… doble vida”, dijo en la eucaristía el papa Francisco.

En medio de esta explicación pronunció la frase que se volvió viral. Sin embargo, Radio Vaticano hizo la traducción de sus palabras –basada en el audio original- y les dio contexto. “(…) Y tantos católicos son así. Y escandalizan. Cuántas veces hemos oído – todos nosotros, en el barrio y en otras partes – ‘pero, para ser católico como aquel, es mejor ser ateo’. Ese es el escándalo. Te destruye. Te derriba. Y esto sucede todos los días. Basta ver el telediario o leer los periódicos. En los periódicos hay tantos escándalos, y también está la gran publicidad de los escándalos. Y con los escándalos se destruye”, continuó el sumo pontífice.



Así las cosas la frase corresponde a un ejemplo de lo que las personas suelen decir cuando ven malos ejemplos de quienes que se ufanan de ser católicos pero llevan una “doble vida”.

El malentendido, al que el Papa no se ha referido nuevamente, ocurre en un momento en que se ha identificado una campaña de desprestigio en el Vaticano. Ha llegado al correo de un grupo de cardenales una portada falsa del periódico del Vaticano L‘Osservatore Romano en la que se hacía una burla del pontífice. Además, han aparecido carteles en las calles con una fotografía del papa acompañada de un texto que asegura que él ha sacado sacerdotes, ignorado las preocupaciones de los cardenales y ha "decapitado" a un antiguo grupo católico, los Caballeros de Malta.

Las decisiones e ideas del papa Francisco han generado fuertes debates, incluso Raymond Burke, un cardenal estadounidense reconocido por su oposición al máximo líder de la iglesia, cree que este papa está jugando peligrosamente con la tradición cristiana de 2.000 años.