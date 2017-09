Irma desató su furia sobre la isla de Barbuda y la destruyó en un 90 por ciento

El primer ministro de Barbuda, Gaston Brown, confirmó lo que era un rumor a lo largo de día miércoles. El mandatario de la isla del Caribe dio a conocer que tras un sobrevuelo pudo corroborar que el 90 por ciento de las estructuras del país fueron destruidas por el huracán Irma (Categoría 5).

En sus primeras declaraciones a una cadena de televisión local el mandatario dijo que el paso del fenómeno generó una “devastación absoluta". Pese a la magnitud de la destrucción, solo se ha confirmado la muerte de una persona. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no hay certeza de los afectados porque los sistemas de comunicaciones dejaron de funcionar.

Así registró CNN las primeras imágenes desde la destruida isla.

Helicóptero sobrevuela zonas de #Barbuda, "90% de las edificaciones están destruidas tras el paso del huracán #Irma https://t.co/JkqEYRhPCA — ABSOLUT EDU (@ABSOLUTEDU) 6 de septiembre de 2017

El ojo de la tormenta, que era más grande que la misma isla, pasó poco después de la 1 de esta madrugada, hora local (5:00 GMT), con vientos de 250 km/hora antes de que los equipos de registro dejaran de funcionar y se dejaran de recibir nuevos datos.

Le recomendamos: Las "condiciones perfectas" que hacen que el huracán Irma sea más poderoso y peligroso de lo que se esperaba

Irma es "extremadamente peligroso", según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), ha alcanzado ya vientos máximos sostenidos de hasta 298 km/h.

“El costo de reparación de la infraestructura será de no menos de 150 millones de dólares. En este momento Barbuda es apenas habitable. Al menos el 60 por ciento de la población fue desplazada de sus hogares; e incluso ahora están refugiados en casas dañadas", agregó Brown a la cadena local ABS.

Según Browne, “la reconstrucción va a tomar años” por la magnitud de la catástrofe. Hubo mucha incertidumbre con respecto a la suceido y pasaron casi 24 horas antes de tener información certera sobre las consecuencias del huracán que es el más fuerte registrado en esta área geográfica.

"Todo lo que quedó de la isla de #Barbuda es inhabitable" - Primer Ministro.

Primeras imágenes por ABS Radio/Televisión. pic.twitter.com/eWaaBVLD4X — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) 6 de septiembre de 2017

En las redes sociales se llegó a rumorar que 1.000 de las 1.600 personas que habitan la isla estaban muertas pero el mandatario dio un parte de tranquilidad con respecto a las víctimas. Lo que sí reseñó fue que la gravedad del fenómeno natural deja centenares de damnificados.

Le recomendamos: El huracán Irma golpea Antigua y Barbuda en el Caribe y se aproxima a Florida

Irma también causó en las islas de San Bartolomé y San Martín en donde hasta ahora se registra la muerte de seis personas según informó a la prensa Eric Maire, prefecto del departamento francés de Guadalupe.

"La gendarmería recién pudo comenzar a salir a media mañana, antes la fuerza del viento no les había permitido salir, no hemos podido, tampoco con los bomberos, explorar toda la isla", dijo Maire, advirtiendo que este balance no es definitivo.

El huracán se dirige al norte al océano Atlántico, Florida y Puerto Rico en donde los habitantes de las zonas costeras han debido evacuar y buscar suministros como agua, comida y gasolina. El impacto del huracán en estas costas puede ser devastador.