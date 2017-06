Ivanka Trump se asombra por el "nivel de perversidad" que hay en Washington

Ivanka Trump no solo es la niña de los ojos de su papá, también es una de las mujeres más poderosas de la Casa Blanca y, por qué no, de Estados Unidos tal como un día se lo propuso. “Miro adelante hacia el día cuando pueda estar al pie de mi padre, como su igual. Cuando suceda –y sucederá– él estará muy orgulloso de lo que hemos logrado alcanzar. Todos nosotros. Juntos”, escribió en su libro La Tarjeta Trump: Apostándole a Ganar en la Vida y el Trabajo.

Desde que Donald Trump subió al poder se ha dicho que Ivanka es su polo a tierra, que está ahí no solo para trabajar a su lado sino para apagar los incendios que provoca la desbocada personalidad del magnate y que, ahora, se convierten en problemas de orden mundial.

Los días en la Casa Blanca son agitados. El fantasma de la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales para favorecer a Trump no da tregua. Hace pocos días James Comey, el exdirector del FBI, hizo su declaración pública ante el Congreso sobre los hechos. Allí aseguró que el presidente Trump le dio la instrucción de frenar una investigación en curso sobre la llamda trama rusa que involucraba al exgeneral Michael Flynn.

Comey acusó a Trump de mentirle a él y al país entero, de desprestigiarlo. Trump hizo lo mismo y también lo llamó mentiroso, además de filtrador. El caso continúa y no parece tener un pronto final. Sin embargo, Ivanka salió en defensa de su padre.

Durante una entrevista con la cadena conservadora Fox News, Ivanka aseguró que Trump se siente "reivindicado" y "muy optimista" tras el testimonio de Comey. Esto no es nuevo pues en el mismo sentido se había pronunciado el presidente. Por otro lado, sobre su trabajo no remunerado como asesora especial de su padre, Ivanka aseguró que "es duro" y que ha encontrado en Washington "un nivel de perversidad" que no esperaba.

Ella, que toda la vida ha estado bajo el ojo acucioso de los medios de comunicación por ser la hija de un hombre poderoso y escandaloso, ha sentido hostilidad en el mundo político.

"No me esperaba la intensidad de esta experiencia", anotó la hija predilecta de Trump, al subrayar que el Gobierno de su padre quiere ser "transformador".

Ante "algunas de las distracciones" y la "ferocidad" actuales, "estoy tratando de mantener un perfil bajo, no escuchar el ruido y solamente trabajar duro para tener un impacto positivo en las vidas de muchas personas", agregó.

Pero por más de que trate de esquivar el ruido no siempre lo logra. Este martes una noticia que ha recorrido el mundo la involucró directamente. Un activista que investigaba las condiciones de trabajo en una planta en China que fabrica zapatos para la marca Ivanka Trump fue detenido, indicó su oenegé.

Otros dos hombres que trabajaban en la investigación están desaparecidos desde el domingo, indicó China Labor Watch (CLW), una oenegé con sede en Nueva York.

"En 17 años (desde que se fundó CLW) hemos hecho muchas investigaciones y nunca hemos tenido ningún problema", dijo a la AFP Li Qiang, su director. "Pero es la primera vez que investigábamos a (los proveedores de) Ivanka Trump, por lo que quizás esté relacionado con la marca", añadió.

La poderosa Ivanka

“La primera hija”, como el público norteamericano ha comenzado a referirse a ella, es tal vez el personaje más popular de la familia presidencial. Nació el 30 de octubre de 1981 en Manhattan. Ivanka pasó de ser una heredera que debutó como modelo para la portada de la revista Seventeen en 1997 y para diseñadores como Ralph Lauren, Versace y Thierry Mugler, a convertirse en una mujer ejecutiva al mando de muchos de los negocios de su padre. Del 2006 al 2015 fue juez del reality show de su papá, Celebrity Apprentice. Fue vicepresidente de la Organización Trump, fundadora de su propia marca de ropa, la Ivanka Trump Collection y es mamá de tres hijos.

Ahora, es asesora de la Casa Blanca y cumple muchas de las funciones de primera dama, en parte, por cuenta de la decisión de Melania de mantenerse alejada de algunos actos protocolarios. Ivanka, junto con su marido y asesor senior del nuevo presidente, Jared kushner, se han convertido en una de las parejas más poderosas de Estados Unidos.

