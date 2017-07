Es necesario desmontar la constituyente: Santos a Maduro

Mucho ha cambiado desde que en el año 2014 Juan Manuel Santos llamara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "su nuevo mejor amigo". Desde que la complicada situación de orden público se intensificara en el vecino país, el presidente colombiano ha cambiado notoriamente su discurso frente a la forma en la que Maduro dirige a Venezuela.

Desde la Cancillería colombiana han sido varios los comunicados en los que el Gobierno Santos se ha desmarcado lentamente de las políticas de Maduro. Sin embargo, en la tarde de este lunes, fue el mismo Santos quien se refirió a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente que organiza su homólogo venezolano. El mandatario colombiano pidió dar marcha atrás en dicho proceso.

"Para que haya una solución negociada en Venezuela es necesario que Maduro desmonte la Constituyente", dijo Santos en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Para que haya una solución negociada en Venezuela es necesario que Maduro desmonte la constituyente. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) July 10, 2017

Esta es la primera vez que Santos, que ha mantenido una prudente distancia de la crisis venezolana, se manifiesta de manera tan directa sobre la convocatoria de Maduro. Y aunque por ahora el presidente venezolano no ha respondido al trino de Santos, es previsible que el asunto no pare ahí.

Y es que Maduro, quien hace poco tildó a Santos de ser "su hijo" y un "hipócrita", ha respondido con virulencia a cada uno de los comunicados que la Cancillería colombiana ha redactado sobre la actual crisis que se vive en Venezuela. Al último comunicado, que reclamaba el fin de los hostigamientos en contra de la Fiscal Luisa Ortega, el mandatario venezolano respondió agresivamente. "Fuera tus manos de Venezuela, presidente Juan Manuel Santos fracasado", dijo Maduro en una alocución un día después de la emisión del comunicado de la Cancillería.

El presidente colombiano no quiso entrar en el juego de declaraciones que le planteó Maduro y sobre los últimos señalamientos en su contra, Santos dijo: "A mí me pueden insultar todo lo que quieran, personalmente no me importa, pero que no insulten al pueblo colombiano".

En medio de las protestas opositoras y una crisis institucional provocada por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de dejar sin funciones al Parlamento, Maduro convocó a elecciones para una Asamblea Constituyente, un suprapoder que regirá al país por tiempo indefinido y con el que el mandatario busca perpetuarse en el poder, según la oposición.

Y mientras el gobierno venezolano organiza el próximo domingo un simulacro de los comicios de la Constituyente convocada por Maduro, el mismo día la oposición hará un plebiscito simbólico en el que buscan demostrar que el pueblo venezolano está en contra de esa iniciativa.

En la Constituyente, la oposición ve un intento de Maduro de consolidar una "dictadura", mientras el oficialismo dice que la redacción de una nueva carta magna servirá como salida a la crisis política y económica y fortalecerá "la revolución bolivariana".

Maduro enfrenta protestas que exigen elecciones para anticipar su salida de la presidencia desde el pasado 1 de abril, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera temporalmente las funciones del Parlamento (de mayoría opositora). Pero el país enfrenta además una severa escasez de alimentos y otros bienes básicos, así como a una descontrolada inflación, entre otros males.