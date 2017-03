La Familia Trump: un costoso e incómodo clan presidencial

Para empezar, son muchos. Trump tiene dos hijas Ivanka (35 años) y Tiffany (23 años), tres hijos, Donald Jr. (39), Eric (33) y Barron (12), que conforman una numerosa familia presidencial. Este volumen humano inevitablemente genera elevados costos de seguridad y de logística que, además, se multiplican por el número de viajes que hacen. Y el número no es bajo pues están regados por el país y el mundo, cuidando los intereses políticos de la -todavía- nación más poderosa del mundo y del emporio desde el cual proyectaron una imagen de triunfo y solidez.

Capítulo - Nueva York

Melania Trump, la primera dama, vive todavía en Nueva York con el más pequeño, Barron, mientras éste completa sus estudios (eso han dicho hasta la fecha). Esa decisión, según reveló el senador demócrata Chuck Schumer, le cuesta medio millón de dólares al día al Estado de Nueva York por cuenta de mantener un esquema de seguridad de 200 personas. En sumatoria, concluyó Schumer, al año se irán 183 millones de dólares solo en proteger Trump Tower, así este segundo rubro raye con lo antiético.

Le recomendamos: Estar lejos de Trump le funciona a Melania

Los estimados en costos de seguridad para el presidente y su familia en cuatro años llegan a casi 1.000 millones de dólares, una cifra que según el diario The Guardian multiplica ocho veces lo que costó proteger a Barack Obama en 8 años. Ahora, los Obama son una familia de cuatro, pero no incurrieron en la creativa idea de tener Casa Blanca, consulado de esta en la Gran manzana y además no contemplaban un consulado alternativo en Florida, que Trump escoge para sus viajes sobre Camp David, lugar de retiro presidencial clásico al que se puede llegar en helicóptero y no en el Air force one que por hora quema 180.000 dólares.

Capítulo - Florida

Schumer hablaba protegiendo los intereses de los ciudadanos de Nueva York, que vienen asumiendo los gastos, por lo cual le pide que sume eso al presupuesto federal y lo quiet del estatal. En Florida pasa algo similar, pues los frecuentes desplazamientos de Donald a su casa en Mar-a-Lago en la Florida. Su portavoz Stephanie Grisham asegura que va a trabajar, y hay que creerle. Por fortuna para él, le rinde y le alcanza el tiempo para jugar unos cuántos hoyos de golf, sería un crimen desperdiciar el clima y la compañía del profesional Rory McIlroy quien aseguró “es un jugador bastante bueno para tener 70 años ”.

Puede leer: Ivanka: la mujer maravilla que desbanca a Melania Trump

Los tres viajes de Trump allá, desde su posesión en enero, han costado 10 millones de dólares según estimados de The Washington Post. Y la parafernalia que rodea sus desplazamientos ha echado a perder oportunidades de negocios de aviación de los locales. El Chicago Tribune registró el caso de una compañía de banderines aéreos que ha pedido contratos por 40.000 dólares en solo un mes.

Capítulo - El mundo

En la avanzada mundial aparecen los hijos mayores del presidente, que tienen un corte estrictamente empresarial y no van a descuidar el negocio. Donald Jr. y Eric. Recientemente viajaron a Dubai a la inauguración de un Resort de golf marca Trump en el ‘Beverly Hills’ local. Eric también aprovechó para viajar a Uruguay a supervisar una misión parecida, y en solo hoteles gastó 100.000 dólares. Comparado a los valores expuestos anteriormente pueden no sonar mucho, pero si se considera que se les protege con dineros públicos, cualquier dólar, resulta bochornoso.

Capítulo - Nueva York II - Hostil

Tiffany Trump, la rubia de 23 años criada en California por su madre Marla Maples, está acostumbrada a la vida de alto lujo. En su cuenta de Instagram lo demuestra, y no tendría por qué ser de otra forma. Tiffany tiene una vena creativa, antes que su padre llegara a la Casa Blanca ya había grabado una canción () y modelado de pasarela, siguiendo los pasos de su hermanastra Ivanka y su madrastra Melania.

Recomendamos: Melania y Donald: ¿Una historia de amor que se desmorona?

Por ahora, no tiene escándalos asociados a su seguridad y desplazamientos, pero no ha escapado al látigo indiferente de los estadounidenses que le hacen oposición fuerte a su padre. Para la muestra, en su reciente visita a la Semana de la Moda en Nueva York, específicamente en el desfile de Philipp Plein, ningún editor accedió a sentarse a su lado.

Empty seats next to Tiffany Trump. pic.twitter.com/axvYJAFupl — Christina Binkley (@BinkleyOnStyle) February 14, 2017

Además, una vez concluyó el evento, escogió perderse rápidamente antes de enfrentar a Madonna. El diseñador expresó su desacuerdo con la ‘humillación’. Pocos se unieron a esa protesta, entre ellos la actriz Whoopi Goldberg quien, muy humanamente, la separó de la política de su padre y defendió su derecho a ver, como cualquier una desfile de modas sin ser estigmatizada o matoneada.

Colofón:

Justos pueden pecar por pecadores. Después de todo, poca gente puede escoger a sus padres. Sea como sea, es hora para todos de endurecer el cuero pues, hasta que los medios sigan activos e investigando, cada paso que den pasará por el microscopio, en Estados Unidos, Dubia, o Uruguay.